Merkal ha scontato del 50% le Sckechers più vendute del momento

Le scarpe da ginnastica sono oggi uno dei grandi richiami in qualsiasi negozio di calzature, e senza dubbio spopolano tra il pubblico di tutte le età, sia per fare sport che per svolgere altre attività quotidiane come andare a scuola, al lavoro o fare una passeggiata. Oggi ti mostriamo delle scarpe Skechers a metà prezzo che sono le più vendute del momento e che puoi portare a casa con un grande affare da Merkal… corre che volano!

Merkal Calzados è una delle più grandi aziende di distribuzione di calzature in Italia, che conta più di 200 negozi sparsi in tutto il paese e con numeri che superano gli 8 milioni di paia di scarpe e accessori venduti ogni anno, un vero successo grazie alla sua varietà di catalogo e ai suoi fantastici prezzi, soprattutto quando applicano sconti che offrono offerte incredibili e mai viste prima.

Le scarpe Skechers da Merkal, a prezzi stracciati

Si tratta delle Deportivas Skechers Air Dynamight 2.0, un modello che è tra i più venduti del marchio statunitense grazie al suo design e alle sue proprietà, una scarpa con un’estetica semplice e minimalista che potrai abbinare in infinite modi grazie al suo colore grigio, il che offre molte possibilità di integrarlo in outfit di ogni tipo di colore o design. Grazie allo sconto del 50% di Merkal puoi portartele a casa per soli 54,99€… un affare che non puoi lasciarti scappare!

Queste fantastiche scarpe Skechers da Merkal sono delle scarpe da ginnastica con chiusura a lacci e molti altri dettagli interessanti, come il colore grigio, la tomaia in maglia elastica, l’imbottitura sul tallone, la soletta con ammortizzazione Memory Foam per adattarsi perfettamente al tuo piede e la suola leggera e flessibile. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la fabbricazione di queste scarpe da ginnastica, la tomaia è 100% tessile, mentre la suola è 100% sintetica, la fodera è 100% tessile e la soletta è 100% sintetica. Possono essere lavate in lavatrice, il che è un vantaggio che renderà la loro pulizia e manutenzione molto più facile.

È importante che tu tenga presente che queste scarpe Skechers da Merkal puoi acquistarle sia nei negozi fisici dell’azienda che nel negozio online.

Acquista online da Merkal

Merkal informa sul suo sito web di tutte le condizioni relative ai diversi tipi di spedizione quando effettui i tuoi acquisti online:

Spedizione in negozio: gratuita. Disponibile in 7 giorni lavorativi.

Spedizione a domicilio: 4€ o GRATIS per ordini superiori a 20€ con la Merkal Family o un acquisto superiore a 40€. Ricevi il tuo ordine entro 24/72 ore lavorative.

Spedizione presso l’Ufficio Postale o il Punto Pack: 2€ o GRATIS per ordini superiori a 20€ con la Merkal Family o un acquisto superiore a 40€. Ricevi il tuo ordine entro 2/3 giorni lavorativi.

