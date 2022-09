Mere chiude solo negozio belga

Semplice, il “superdiscounter” russo che ha pianificato un’invasione dell’Europa occidentale, chiude il suo unico negozio belga a soli quattro mesi dall’apertura. La catena afferma di puntare ancora a dieci negozi nel paese, ma i suoi piani occidentali sono stati ripetutamente gravemente intaccati in precedenza.

La storia sottosopra di Mere in Belgio sta prendendo una nuova piega: il primo (e, per ora, unico) negozio chiuderà il prossimo mese, appena quattro mesi dopo l’apertura di giugno. Resta da vedere se ci sarà molto in vendita negli ultimi giorni, poiché i fornitori sono stati incaricati di venire a ritirare tutti i loro prodotti a partire dalla prossima settimana.

Tuttavia, il discount russo è ancora combattivo: secondo la stessa dichiarazione su Facebook, intende ancora aprire almeno dieci negozi nelle principali città belghe. Resta molto dubbio se verranno effettivamente aperti: l’ambizione originaria di aprire dieci negozi quasi in una volta nel 2021 è venuta a nulla. Inoltre, poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina, l’azienda ha anche chiuso tutti i suoi negozi britannici e spagnoli e ha interrotto i suoi piani in Francia.

Molto rumore per nulla?

L’anno scorso, Mere ha annunciato la sua intenzione di venire anche in Belgio, con negozi a Couvin, Flémalle e Opwijk “già assicurati”. Il primo non ha ottenuto i permessi necessari, il secondo non si è più sentito nominare, ma il negozio di Opwijk, vicino a Bruxelles, ha improvvisamente aperto i battenti quest’anno, un po’ sorprendentemente, così poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Il “combattente dei prezzi senza compromessi” ha il suo stile, costringendo i fornitori a fornire un quarto in meno rispetto ai discount concorrenti. Inoltre, devono ritirare loro stessi le scorte invendute. L’offerta è rimasta quindi molto limitata e il negozio in Belgio non è mai diventato una grande calamita per i clienti.