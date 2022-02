Mercato amico | Così va la stagione dei risultati in Europa

La stagione degli utili sta procedendo bene in Europa e negli Stati Uniti, con un buon numero di società battere le stime di profitto e registrare vendite record nel Vecchio Continente.

Morgan Stanley esamina come si stanno evolvendo le cose da questa parte dell’Atlantico e mette in evidenza il migliore performance delle società in crescita rispetto alle società value in termini di numeri, nonché per il fatto che la reazione del mercato azionario non è stata, in generale, così positiva dopo la pubblicazione dei risultati.

Questa settimana, in cui presenteranno i conti importanti aziende del Vecchio Continente, Mercado Amigo fa il punto della stagione. Ecco come si sta evolvendo.