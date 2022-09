Mercadona sostituisce questo prodotto da 3 euro che tanto ti piace

Non fallisce: se c’è a Prodotto che il consumatori di Mercadona mancano, vanno rapidamente a Twitter richiedere spiegazioni al conto di Servizio Clienti Quello catena di supermercati ha nel rete sociale. Più di chiarimentirendere pubblico il loro implorante per sostituire il riferimento. Nella maggior parte dei casi di solito non ha effetto, poiché l’azienda valenciana rinnova periodicamente l’assortimento di prodotti. Tuttavia, questa volta il flauto ha suonato e Mercadona ne ha sostituiti due colonie che a loro piace molto e costano solo 3,25€.

“Perché non indossano il Sobborgo? (…) è il migliore dell’universo. Per favore, ora devo cambiare la mia colonia. ‘Invia aiuto’. signore Mercadona ascolta il mio preghiere: Voglio la colonia di cocco”, è una delle richieste che ha trasceso di più su Twitter. Ma c’è di più: “Hanno rimosso la mia colonia di cocco, chi devo uccidere?”, lamenta retoricamente un cliente. “E ora cosa devo indossare?” chiede un altro tweeter.

“Abbiamo buone notizie per te”

Le richieste dei clienti dei supermercati si sono accentuate alla fine del agosto. I prodotti in questione sono colonia di cocco e vanigliadue dei fragranze a goccia singola più venduti e adorati del marchio. Sono sugli scaffali in barattoli di 100 millilitri e li fanno Laboratori cosmetici RNB Da Valenzano.

Dopo aver ricevuto decine di commenti, Mercadona ha dichiarato: “Abbiamo un buone notizie per voi”, esordisce l’azienda. “A partire dal 29 agosto circa potrete ritrovare queste colonie”, conferma. Detto questo, diversi clienti hanno già fatto sapere, anche tramite Twitter, di aver già l’ho trovata negli scaffali dei supermercati, e con un design rinnovato. odore Rimane lo stesso.

