Mercadona smette di vendere questi audaci biscotti dal doppio sapore

Mercadona cambia periodicamente il assortimento di prodotti. accogliere il nuovo Riferimentidobbiamo anche dire addio agli altri, spesso molto amati dai clienti della catena di supermercati. L’azienda ha smesso di vendere questi biscotti, pizze, snack e gelati. Come di consueto in questi casi, i consumatori si rivolgono a Twitter per chiedere il servizio di Servizio Clienti del marchio a causa della posizione dei loro articoli preferiti. Ora è il turno di alcuni biscotti che hanno avuto un pubblico fedele per i loro gusti.

“Restituiscili a noi!” e “Ho bisogno di loro”, sono alcune delle richieste che i clienti hanno inviato all’azienda tramite il rete sociale. Sebbene il conto @mercadona ti ha già informato che questo dolce è stato interrotto, prendi nota di tutto richieste dei suoi consumatori e chiede loro di indicare cosa hanno apprezzato di più di questo prodotto.

Si tratta del biscotti ‘biscotti morbido’ di Limone Y cioccolato bianco di Contadino. Si differenziavano dal resto per la loro combinazione acida e dolce. Tuttavia, quell’audacia è durata troppo a lungo sugli scaffali. Mercadona ha introdotto il riferimento a maggio 2021, in particolare in pacchetto di 175 grammi in cui sono venuti otto unità . costano 1,25€.

Nonostante sia solo nel lineare 15 mesi, il suo ritiro non è passato inosservato. “Che fine hanno fatto i biscotti al limone e cioccolato bianco?” ha chiesto l’utente @ajoseav. Mercadona è stato veloce nel rispondere. “Siamo spiacenti che non sia disponibile, se ci dici che questo prodotto ti è piaciuto particolarmente, informeremo i responsabili in modo che possano tenerne conto.” Lo stesso utente ha esclamato: “Tutti i cookie!” D’altra parte, altri utenti di Twitter descrivono questi cookie come “fantastici” e “cibo degli dei”.

@Mercadona Dove sono quei fantastici biscotti al cioccolato bianco e limone che erano accanto a quelli al cioccolato e cocco? Sono stati sospesi? 😢😢😢 non li trovo più… pic.twitter.com/Scse00WmyF — Occhi tricolore (@Kuk092) 10 agosto 2022