Mercadona rivoluziona i gin tonic con il prodotto che ne cambierà il gusto.

Oggi 19 ottobre ricorre il Giornata internazionale del gin e del tonico Non c’è niente di meglio che festeggiarlo in modo speciale e per questo, forse, la cosa migliore da fare è procurarsi uno dei prodotti di supermercato che cambierà completamente e migliorerà il gusto di questa bevanda. In particolare, avete in Mercadona un prodotto che rivoluzionerà i vostri gin tonic cambiandone il sapore. rendendo il tutto molto più appetitoso grazie a un tocco leggermente piccante da non perdere.

Il prodotto Mercadona per i vostri Gin Tonic

Il Gin Tonic è una delle bevande più famose al mondo, tanto che in suo onore è stata creata una giornata speciale che si celebra oggi, mercoledì. Se si vuole preparare i migliori Gin Tonic, continuate a leggere e vi sveleremo il prodotto Mercadona che vi permetterà di ottenere risultati incredibili quando lo farete. è nato in India ed è particolarmente famoso nel Regno Unito. poiché fu un medico scozzese a crearlo per curare la malaria in India, anche se alcuni dei suoi ingredienti furono aggiunti successivamente.

Se volete dare un incredibile tocco di sapore ai vostri Gin Tonic, Zenzero di Mercadona vi aiuterà senza dubbio a farlo. La catena valenciana ha questo impianto in vendita in un Vassoio da 200 grammi a soli 1,30 euro.Lo zenzero vi darà il Gin Tonic un tocco fresco e leggermente piccanteÈ ideale da abbinare a gin secchi e speziati. Con un paio di fettine sottili che aggiungerete una volta preparato, riuscirete a dargli un sapore unico e delizioso.Ricetta del Gin Tonic con lo zenzero di MercadonaSe volete sapere esattamente come preparare la vostra ricetta del Gin Tonic aggiungendo lo zenzero in vendita da Mercadona, potrete aggiungere lo zenzero in vendita da Mercadona. Tutto ciò che serve è quanto segue:

1 tazza di acqua

3/4 di tazza di zucchero

2 cucchiai di zenzero fresco sbucciato e grattugiato finemente

2 tazze di acqua tonica

1 tazza di gin

1/4 di tazza di succo di limone fresco

24 cubetti di ghiaccio

Guarnizioni facoltative:

Fette di zenzero fresco

Fette di lime

Passo 1: Unire i primi 3 ingredienti in una piccola casseruola pesante a fuoco medio. Mescolare finché lo zucchero non si scioglie. Aumentare la fiamma e far bollire fino a ridurre a 1 1/3 di tazza, circa 3 minuti, quindi filtrare quando si nota che la consistenza è simile a quella di uno sciroppo.

Passo 2: in un misurino di vetro la tonica, il gin, il succo di lime e 1/2 bicchiere dello sciroppo di zenzero preparato al punto 1. Assaggiare, aggiungendo altro sciroppo, se desiderato (riservare lo sciroppo rimanente per un altro uso). Dividere il ghiaccio tra 4 bicchieri alti. Versare la miscela di gin e tonica. Guarnite con fettine di zenzero fresco e fettine di lime, se lo desiderate.Quali sono i benefici dello zenzero? Lo zenzero è una pianta che può crescere fino a un metro di altezza e i cui steli vengono utilizzati per diversi scopi, anche culinari. Apporta un tocco leggermente amaro e piccante a qualsiasi preparazione a cui si voglia aggiungere, sia essa cibo o bevanda.

I suoi principali vantaggi includono:

Aiuta a trattare la nausea.

Protegge dalle ulcere gastriche.

Ha capacità antitumorali.

Allevia i dolori muscolari e articolari.

Migliora le funzioni cerebrali.

Allevia l’infiammazione.

Combatte le infezioni fungine.

Allevia i crampi mestruali.

Regola i livelli di zucchero nel sangue.

Riduce i livelli di colesterolo.

Favorisce la salute dell’apparato digerente.

Blocca le infezioni batteriche.

Quali altre spezie o piante possiamo aggiungere al Gin Tonic?

Non c’è dubbio che l’aggiunta di zenzero al vostro Gin Tonic sia una decisione eccellente, poiché oltre al suo sapore vi fornirà molti benefici, ma non è l’unica aggiunta, e possiamo trovarla anche in Mercadona. Infatti a questa famosa bevanda si può anche aggiungere.

Ginepro: le caratteristiche di queste bacche sono uniche, essendo uno degli ingredienti più importanti per la preparazione dei cocktail. Il ginepro è essenziale nella distillazione del gin, perché ha un sapore amaro così significativo e caratteristico.

le caratteristiche di queste bacche sono uniche, essendo uno degli ingredienti più importanti per la preparazione dei cocktail. Il ginepro è essenziale nella distillazione del gin, perché ha un sapore amaro così significativo e caratteristico. Cardamomo : I semi di cardamomo hanno un aroma molto rinfrescante che si combina con i sapori degli agrumi. È una delle spezie più famose, essenziale per ottenere sapori intensi nei cocktail e nel Gin Tonic.

I semi di cardamomo hanno un aroma molto rinfrescante che si combina con i sapori degli agrumi. È una delle spezie più famose, essenziale per ottenere sapori intensi nei cocktail e nel Gin Tonic. Pepe rosa: molto consigliato in mixology, è completamente diverso dal pepe nero. Il suo sapore è una miscela di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, quindi le note aromatiche e gustative nei cocktail e nel Gin Tonic saranno straordinarie. Si può anche combinare con il pimento o la Cubeba.

molto consigliato in mixology, è completamente diverso dal pepe nero. Il suo sapore è una miscela di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, quindi le note aromatiche e gustative nei cocktail e nel Gin Tonic saranno straordinarie. Si può anche combinare con il pimento o la Cubeba. Anice stellato: Non solo come guarnizione, l’anice stellato aggiunge un tocco leggermente acido ai gin tonic e ai cocktail.

Non solo come guarnizione, l’anice stellato aggiunge un tocco leggermente acido ai gin tonic e ai cocktail. Scorza di agrumi: Gli aromi di arancia, limone e pompelmo sono i preferiti per i cocktail e i gin tonic. È la guarnizione classica della mixology.

Con tutte queste spezie darete un nuovo sapore al vostro gin tonic, La maggior parte di essi è disponibile anche presso Mercadona.