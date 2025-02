Mercadona ritorna a essere leader del suo settore nonostante l’espansione di Lidl, Aldi e dei dettaglianti minori

Mercadona, nota catena di supermercati, continua a dominare la classifica dei maggiori distributori registrando la crescita di quota di mercato più elevata nel 2024. Ciò nonostante la forte concorrenza di supermercati di assortimento ridotto come Lidl e Aldi, e altri supermercati regionali, come evidenziato dai dati dell’analisi Bilancio della Distribuzione 2024 realizzata da Kantar Worldpanel. La catena di supermercati di Juan Roig ha aumentato la sua quota di mercato di 0,5%, raggiungendo il 26,6%, grazie ad un inizio anno record, sebbene la crescita si sia moderata verso la fine dell’anno.

Mercadona, leader nella distribuzione

Il direttore del settore retail di Kantar Worldpanel, Bernardo Rodilla, sottolinea come Mercadona sia stata l’azienda che ha registrato la crescita più significativa nel 2024. Ritiene che continuerà a progredire anche nel 2025, ma bisognerà monitorare come la sua politica di non promozioni possa influenzare la sua performance, nel momento in cui i clienti cercano sconti in altre catene di supermercati, così come gli effetti delle modifiche apportate al reparto pescheria.

I concorrenti di Mercadona: Carrefour, Lidl e Aldi

Allo stesso tempo, il supermercato francese Carrefour mantiene la seconda posizione nella classifica dei distributori, con una quota di mercato del 9,8%, che si è mantenuta stabile nel 2024. Tuttavia, il marchio ha subito un impatto negativo dall’espansione del supermercato di Juan Roig, che ha saputo bilanciare con i formati di prossimità.

Rodilla ha evidenziato la crescita dei discount tedeschi, Lidl e Aldi, che stanno rafforzando la loro presenza sul mercato e continuano a crescere. Lidl si posiziona al terzo posto con una quota di mercato del 6,5%, 0,2 punti percentuali in più rispetto al 2023.

Le sfide dei supermercati regionali

Questo aumento è dovuto al rafforzamento della loro immagine legata al prezzo, attraverso la comunicazione, la promozione e il programma di fedeltà, ma si trovano a dover affrontare la concorrenza dei supermercati regionali in alcune aree.

Gruppo Eroski, Dia e Consum: i piccoli ma forti

Il Gruppo Eroski, con una quota di mercato del 4,3%, che è diminuita di 0,1 punti percentuali, si consolida al quarto posto, nonostante un calo nelle sue aree di maggiore influenza, dovuto al successo di Mercadona.

Anche i supermercati Dia mantengono la quinta posizione con il 3,6% del mercato, pur perdendo 0,2 punti percentuali di quota. Questa linea di tendenza si è ristabilita durante la seconda metà dell’anno e inizia positivamente il 2025.

Consum è il sesto supermercato in termini di distribuzione, con una quota del 3,4%, che è aumentata dello 0,1%, seguita da Alcampo, con il 3% (-0,1 punti percentuali), mentre Aldi, all’ottavo posto, continua a guadagnare quota di mercato con l’1,7% (+0,1 punti percentuali).