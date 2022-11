Mercadona risolve le vostre cene con un prodotto pronto da leccarsi i baffi

I piatti pronti diventano ogni giorno più popolari tra il pubblico, ed è indubbiamente molto pratico avere a portata di mano cibi già pronti da riscaldare o cucinare brevemente, soprattutto per quei giorni in cui non si ha molto tempo o non si ha voglia di cucinare. Oggi vi mostriamo un pasto pronto da Mercadona Mercadona dispone di un’ampia varietà di piatti pronti nella sezione alimenti, sia nella sezione surgelati che nei frigoriferi o sugli scaffali, oltre alla sezione cucina dove è possibile acquistare molti piatti che vengono preparati sul momento, sul posto.

I panini al bacon del Mercadona che vi lasceranno a bocca aperta

Questo è il Baguette con pancetta e formaggioi mitici panini per poter mangiare una buona pizza sul pane invece che sul tradizionale impasto, un piatto che piace a tutti e che sarà bellissimo avere pronto da scaldare per pochi minuti nel forno o nella friggitrice ad aria e gustare. Attualmente è disponibile nel forno di Mercadona e ve lo danno appena fatto, caldo, in unità da 110 g, al prezzo di 1,75€.

Questi Panini al bacon Mercadona sono perfetti da portare a casa e risolvere qualsiasi problema di cena senza dover fare nulla, e se avete dei bambini saranno felici di avere questo meraviglioso piatto per cena. Sebbene sia un piatto che si può facilmente preparare a casa con una pagnotta di qualsiasi tipo di pane e gli ingredienti preferiti, è sicuramente molto meno faticoso averlo già pronto, ed è anche delizioso, sono principalmente pane, pancetta e formaggio Se vi piace sorprendere la vostra famiglia con una cena che è un “peccato” ma è molto buona e volete fare un’eccezione per la vostra famiglia, potete usare questo prodotto per fare un’eccezione concedetevi un po’ di tempo per voi stessi Questi panini al bacon di Mercadona saranno senza dubbio un grande successo, un successo clamoroso, perché conoscete qualcuno a cui non piace la pizza?