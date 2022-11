Mercadona porta i dolci più impressionanti: da leccarsi le dita!

Se siete amanti del dolci non si può perdere l’ultima novità arrivata al Mercadona. In questi supermercati oggi si possono trovare in molti supermercati dessert e dolci per tutti i gusti e con i migliori ingredienti, ma la verità è che il più recente di tutti è quello che sta suscitando una vera e propria mania tra i suoi “Boss”. Prendete nota perché Mercadona ci offre ora il dolce più impressionante, buono da leccarsi le dita!

Il nuovo dolce che spopola al Mercadona

Di tutte le proposte di dolci o dessert da Mercadona sembra che sia la sua più recente novità ad essere diventata la prodotto star nei suoi supermercati. Una torta che viene commentata molto anche sui social network con commenti che fanno capire quanto sia deliziosa. In effetti, il commento più ricorrente è che è “buono da leccarsi le dita” o che è “impressionante”. Il dolce in questione non è altro che il Torta Ferrero, che si trova nel reparto pasticceria di Mercadona. Una torta al cioccolato con i cioccolatini Ferrero Rocher come decorazione all’esterno, ma anche con questi cioccolatini all’interno, che le conferiscono un sapore croccante a cui non potrete resistere. È completamente di cioccolato e all’interno oltre ai pezzetti di Ferrero che abbiamo citato, possiamo trovare anche tartufo È congelato, quindi è consigliabile tirarlo fuori con largo anticipo prima di servirlo. È possibile scongelare a temperatura ambiente per 3 ore e 45 minuti o anche in frigorifero per 5 ore e 15 minuti. potrete sorprendere i vostri ospiti se, ad esempio, questo fine settimana invitate la vostra famiglia o i vostri amici a mangiare a casa. Inoltre, trattandosi di una novità e visto che le feste natalizie sono praticamente dietro l’angolo, siamo certi che sarà uno dei dolci più venduti in vista del Natale; se volete provarlo, si tratta di una novità, quindi potrebbe non essere ancora disponibile in tutti i supermercati Mercadona. Non preoccupatevi perché sarà presto disponibile in tutti i negozi Mercadona e anche sul loro sito web.. Il prezzo è di 9,50 euro e il dolce ha un peso di 675 grammi. (che corrisponde a 8 porzioni).