Mercadona irrita i suoi clienti con questo cambio di regole

Una delle decisioni di Mercadona, la catena di supermercati valenciana, non ha soddisfatto i suoi followers, che sui social hanno criticato una vecchia condizione dell’azienda di Juan Roig che si sta gradualmente diffondendo in tutti i suoi negozi.

Negli ultimi mesi, l’azienda ha apportato diverse modifiche in diversi ambiti. Uno di loro ha a che fare con le politiche che si applicano nei loro stabilimenti. In particolare, Mercadona lo ha notificato l’uso di buoni sconto nei loro stabilimenti è un ricordo del passato.

“Non saranno più un mezzo di pagamento”

Come riportato alla fine dello scorso anno dalla catena di supermercati, dal suo profilo Twitter ufficiale, “Abbiamo smesso di accettare coupon come mezzo di pagamento. Questa decisione sarà progressivamente estesa a tutti i negozi della catena”.

Fantastico, tra il calo della qualità , il mantenimento del prezzo del contenitore ma l’abbassamento del suo contenuto in grammi e il non accettare buoni sconto, sono chiaro dove non dovrei mai più acquistare. – Gesù 🇪🇸 (@piramidon3) 5 agosto 2022

Con questa affermazione, Mercadona ha confermato che se ne va di accettare qualsiasi buono sconto per qualsiasi prodotto quando si effettua un acquisto nei propri supermercati.

La catena fa riferimento a buoni sconto che i marchi fanno direttamente ai consumatori, su riviste o giornali, in cui si chiede allo stabilimento di applicare lo sconto offerto nel coupon. Il marchio si impegna a rimborsare alla struttura l’importo scontato -previa presentazione dei tagliandi- e, in alcune occasioni, aggiunge una mancia al supermercato o al negozio di alimentari per il disagio arrecato.

prezzi segnati

In questo modo, quando andremo a comprare un Mercadona dovremo attenerci ai prezzi che sono segnati sugli scaffali, senza alcun margine di sconto.

Il rabbia del cliente è stato (ed è) monumentale. E non capiscono come l’azienda possa togliere questa opportunità alle famiglie spagnole di adeguare i prezzi dei loro carrelli della spesa in un momento critico per il Paese. Inoltre, questa decisione non è stata pubblicata dal supermercato da nessuna parte, ma gli utenti hanno dovuto scoprirlo tramite Twitter e perché i clienti hanno iniziato a lamentarsi.