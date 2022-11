Mercadona ha il pasto sano e pronto perfetto per farvi dimenticare il tupper in ufficio.

I piatti pronti sono un’ottima risorsa per quando non si ha molto tempo per cucinare o non si ha voglia di farlo. Entrambe le situazioni sono molto comuni e bisogna sapere quali sono i piatti più sani da avere a portata di mano e da mangiare correttamente. Oggi vi mostriamo un piatto pronto sano da Mercadona Mercadona offre ai suoi clienti un’ampia varietà di piatti pronti, sia surgelati che in frigorifero, da scaffale o da forno, cucinati nei suoi negozi. La catena valenciana sa che questo tipo di prodotto riscuote un grande successo e non esita a aumenta la sezione dei piatti pronti quasi ogni settimana per soddisfare una domanda sempre crescente da parte del pubblico.

L’insalata di wakame di Mercadona che vi lascerà a bocca aperta

Questo è il Insalata di alghe wakame con salmoneun’insalata spettacolare che potete trovare nei frigoriferi dei supermercati valenciani e che è un ottimo piatto pronto sano che vi stupirà per quanto è gustoso, e dato che è così salutare potreste mangiarlo tutti i giorni se lo voleste e sarebbe ottimo per voi. Attualmente è disponibile in vaschetta da 160 g al prezzo di 4,75 euro. Questo Insalata di wakame Mercadona comprende ingredienti come alghe wakame, salmone, salsa di soia e olio di sesamo, tra gli altri. In termini di valori nutrizionali, per 100 g di prodotto contiene 146 kcal, 1,5 g di grassi saturi, 6,9 g di zuccheri, 8,7 g di proteine e 1,7 g di sale. Un piatto sano che sarà ideale sia da portare in ufficio per il pranzo che da gustare a casa per la cena. alga commestibile molto apprezzata in cucina. per la sua consistenza e composizione nutrizionale, oltre che per il suo leggero sapore iodato. Ottima fonte di vitamine, minerali e carotenoidi, è diventata una delle “verdure” più ricercate dalle persone per comporre piatti ricchi e salutari da cui trarre molti benefici dal punto di vista nutrizionale. Quest’alga può essere acquistata essiccata o fresca, e viene utilizzata anche come ingrediente nella formulazione di integratori alimentari grazie alle sue proprietà dimagranti e snellenti. È spesso raccomandato dagli esperti nelle diete per la perdita di peso.perché è un eccellente bruciagrassi naturale.