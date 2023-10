Mercadona domina il mercato: raggiunge la sua quota massima mentre Carrefour, Lidl e Dia perdono clienti.

Rewrite this content in Italian language, and keep HTML tags

Mercadona logra la mayor cuota de mercado de la distribución en España al alcanzar el 26,6% en julio, lo que supone su nivel más alto. De esta forma, la cadena dirigida por Juan Roig se aleja a pasos agigantados de Carrefour, que ocupa la segunda posición en el ranking con una cuota del 9,8%. Según datos de Kantar, la cadena valenciana ha logrado incrementar su cuota de mercado en o,4 puntos porcentuales en julio respecto al mes anterior, mientras que la empresa francesa ha perdido 0,2 puntos porcentuales.

La tercera en el ranking fue Lidl que registró una caída de 0,1 punto porcentual en cuota de clientes hasta 6,4% en julio. De esta forma, las tres principales cadenas -Mercadona, Carrefour y Lidl- lograron el mayor grado de concentración de cuota de mercado en más de cinco años, un 42,8%.

Fuente: Kantar.

De igual manera, la cuota de mercado de Eroski y Grupo DIA ha descendido 0,1 p.p. hasta el 4,3% y el 4,2%, respectivamente. A la cola del ranking se encuentran Consum y Alcampo que han elevado ligeramente su cuota hasta el 3,4% y 3,2%, respectivamente.

Hace un año, la cuota de mercado de Mercadona se situaba en el 25,2%, lo que se traduce en un alza de 1,4 p.p. en comparación con el nivel de julio. Por su parte, Carrefour contaba con una cuota de clientes del 9,6%, lo que supone un leve alza de 0,2 p.p.

Creación de empleos

Mercadona, Lidl, Alcampo y Aldi se han convertido en los operadores de supermercados que más empleos han creado en España. En conjunto, las cuatro compañías han contratado a unos 4.000 trabajadores a lo largo de 2022, mientras que Carrefour ha destruido más de 900 empleos.

En concreto, Mercadona ha sido la que más empleos ha creado en el sector. La cadena valenciana ha generado 3.000 nuevos puestos de trabajo con contrato fijo, 1.000 de ellos en Portugal y 2.000 en España. Con estas nuevas incorporaciones, la empresa de distribución ha superado las 99.000 personas en plantilla.

Lidl ha creado cerca de 1.000 nuevos puestos de trabajo directos en España en 2022, lo que le ha llevado a sumar una plantilla total de unas 18.500 personas, según datos de la compañía. Por su parte, Alcampo ha contratado a unos 400 trabajadores, por lo que cuenta con una plantilla formada por más de 20.000 empleados. Además, al grupo francés se han incorporado más de 3.000 trabajadores tras comprar a Grupo DIA 224 supermercados. Mientras que Aldi ha aumentado su plantilla en 600 trabajadores, al pasar a 6.716 empleados a cierre del ejercicio pasado en nuestro país.

Por el contrario, Carrefour ha cerrado 2022 con una plantilla formada por 34.346 trabajadores en España, lo que supone 913 empleados menos que un año antes.

