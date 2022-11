Mercadona conquista i suoi clienti con un piatto pronto che sembra fatto dalla nonna.

Ci sono piatti tipici che trionfano da decenni, di generazione in generazione, e che mangiamo sempre volentieri, quei piatti che ci ricordano quando eravamo piccoli e le nostre nonne li preparavano. Oggi vi mostriamo un un grande piatto preparato da Mercadona offre nella sua sezione alimentare un’ampia varietà di piatti pronti che indubbiamente faciliteranno la vita di chi li acquista, in quanto possono essere semplicemente riscaldati e pronti, e in molti casi possono anche essere aperti e pronti da mangiare, senza dover fare nient’altro. Il mercato offre un numero crescente di piatti pronti i piatti pronti, una risorsa che è sempre bene avere a portata di mano, soprattutto per quei giorni in cui non si ha molto tempo o non si ha voglia di cucinare.

I callos a la madrileña (trippa) di Mercadona da provare assolutamente

Questi sono i Trippa alla madrilena Hacendadoun piatto tipico e tradizionale del nostro Paese, soprattutto nella Comunità di Madrid, dove è un classico che non può mancare nella sua fantastica gastronomia. Attualmente è disponibile in un barattolo da 380 g al prezzo di 2,60 euro, un prezzo che vale la pena di pagare, perché con meno di 3 euro avrete un piatto spettacolare che dovrete solo riscaldare. Questi trippa alla madrileña da Mercadona hanno ingredienti come coscia di manzo, stomaco di manzo, sanguinaccio o chorizo, tra gli altri. Per quanto riguarda i valori nutrizionali, per 100 g di prodotto ha 138 kcal, 3,2 g di grassi saturi, 0,5 g di zuccheri, 14,4 g di proteine e 0,88 g di sale.Questo piatto può essere riscaldato in due modi diversi:

Microonde Svuotare il contenuto del barattolo su un piatto o un contenitore adatto al microonde e riscaldare per 2 minuti. Mescolare e riscaldare nuovamente per 2 minuti per ottenere un riscaldamento ottimale di tutto il contenuto.

Svuotare il contenuto del barattolo su un piatto o un contenitore adatto al microonde e riscaldare per 2 minuti. Mescolare e riscaldare nuovamente per 2 minuti per ottenere un riscaldamento ottimale di tutto il contenuto. CasseruolaSvuotare il contenuto della lattina in una casseruola e scaldare per 5-6 minuti, mescolando spesso per evitare che si attacchi.

Perché si chiamano callos a la madrileña? Questo piatto tipico madrileno si sono formati tra la fine del XVI secolo e l’inizio del XVII secolo. Secondo le informazioni, la sua ricetta è stata trovata nei ricettari ed è stata descritta come un piatto di “Uova strapazzate fatte con la trippa con un po’ di trippa della pancia”.. È un piatto nato nelle taverne di Madrid e che ha acquisito gradualmente fama fino a diventare il piatto forte dei grandi ristoranti. È preferibile servirlo in una casseruola di terracotta.