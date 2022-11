Mercadona ci conquista con la sua ultima novità: un piatto pronto che vi farà impazzire.

Se siete tra coloro che amano scoprire e assaggiare tutti i nuovi prodotti che arrivano a Mercadona siamo sicuri che non vorrete perdervi uno dei loro ultimi prodotti, che è in effetti un grande venditore. Una novità Mercadona che ci ha conquistato e che è un piatto pronto che vi farà impazzire.

Mercadona trionfa con le sue arepas

Il piatto preparato l prodotto che è arrivato come una delle grandi novità di Mercadona non è altro che le arepas precotte. Va ricordato che in questi stessi supermercati si potevano trovare, qualche tempo fa, le arepas surgelate del marchio Hacendado.ma questi alla fine sono scomparsi. Siamo quindi fortunati perché Mercadona mette a disposizione dei suoi “capi” il nuove arepas di pane classico precotte e surgelate in modo da poterli riempire con gli ingredienti che più vi piacciono o come è tradizione nei paesi di origine, Venezuela e Colombia, presentato come accompagnamento o come piatto principale, ripieno di carne, fagioli, formaggio e persino frutti di mare. un tipo di pane a base di mais bianco precotto, solo l’ingrediente con cui sono fatti che si può ora disponibile nel reparto pizza surgelata di Mercadona. Trattandosi di un prodotto surgelato, ma precotto, per consumarlo è sufficiente riscaldarli sia nella friggitrice ad aria che nel forno. Nel caso in cui si voglia utilizzare il proprio friggitrice ad ariaè sufficiente inserirli per Da 9 a 12 minuti a 200 gradi. Se li si mette nel forno, preriscaldare il forno a 220 gradi sulla funzione su e giù senza ventilazione, quindi, posizionare la rastrelliera del forno al centro e cuocere le arepas per un tempo di tra i 12 e i 14 minuti.Trascorsi i tempi indicati, avrete le vostre arepas pronte per essere consumate come preferite, potendo anche mangiarle come se fossero il pane che mangiate di solito per accompagnare i vostri piatti principali o se preferite potete preparare una merenda gustosa con cui sorprendere i bambini. Basta aprirle e riempirle con un po’ di cacao o di burro di arachidi e non rimarrà nemmeno una briciola. Se non ne potete più e volete mangiare queste deliziose arepas di Mercadona, sono disponibili nei loro supermercati e nel loro negozio online a un prezzo molto basso. 3 euro per una confezione da 6 unità.