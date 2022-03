Mediaset studia il rilancio di un’OPA sulla controllata Mediaset España

Il gruppo mediatico italiano Mediasetcontrollato dalla famiglia Berlusconistudia il lancio di un’offerta pubblica di acquisto sulla percentuale che non possiede nella sua controllata Mediaset Spagna, la rete televisiva che ha i canali Telecinco e Cuatro. La National Securities Market Commission (CNMV) ha deciso di sospendere la quotazione del titolo in attesa di informazioni pertinenti.

L’obiettivo della famiglia Berlusconi sarebbe unire entrambe le società, come pubblicato da “Bloomberg”. Questa operazione era già stata sollevata nel 2019, ma poi non ha avuto successo, come esperti di Banca Sabadellche consigliano ‘comprare’ valore, con un prezzo obiettivo di 7 euro.

“Se l’operazione dovesse concretizzarsi non sarebbe sorprendente, visto che la società ha più volte ribadito che i movimenti di consolidamento continuano ad essere lo scenario centrale di Mediaset España. La recente nomina a presidente di Borja Pradoinvestment banker con una vasta esperienza in fusioni e acquisizioni, è stata interpretata come una mossa volta a riprendere l’operazione di fusione con Mediaset Italia”, spiegano questi analisti.

“La chiave per l’azionista di Mediaset Spagna sarà, ovviamente, nel compenso che possono offrire. A titolo di riferimento, nella precedente offerta pubblica di acquisto offrivano l’equivalente di 6,28 € per azione (+24% in chiusura) anche se in azioni. Ma il ritorno di entrambe le società è stato negativo da allora, quindi quel riferimento non sembra più valido. Il prezzo medio di Mediaset España in borsa negli ultimi 6 mesi è di 4,4 € per azione“.

“Commenti che non stupiscono affatto”, aggiungono gli esperti di Renta 4, che consigliano di “sovrapesare” il valore, con una valutazione di 7,16 euro. “Crediamo che prima o poi accadràcome abbiamo avanzato nel nostro rapporto sull’azienda qualche settimana fa”, aggiungono.