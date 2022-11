McDonald’s sta rimuovendo questo famoso hamburger da tutti i suoi menu e non potrai più mangiarlo!

McDonald’s ha deciso di rimuovere questo famoso hamburger dai suoi menu dopo 42 anni di esistenza, non potrai più mangiarlo!

McDonald’s ha l’abitudine di cambiare i menu dei suoi ristoranti in base alle stagioni. Alcuni hamburger vengono e altri vanno. Ma oggi, il marchio di fast food americano ha semplicemente pianificato di rimuovere questo famoso hamburger da tutti i suoi menu. Era in circolazione da 42 anni. Non potrai più mangiarlo, verrà rimosso da tutti i McDO!

I menu Happy Meal e i giocattoli per adulti sono un grande successo!

All’inizio di ottobre, McDonald’s è stato rilasciato un menu Happy Meal per adulti. All’interno puoi trovare un Big Mac o una scatola da 10 pepite, una bibita media, una patatine fritte e anche una statuina da collezione.

Questo Happy Meal per adulti è un grande successo. Per ora, è disponibile solo negli Stati Uniti. È un tale successo che i giocattoli venduti in Adult Happy Meals di McDonald’s sono un enorme successo. Hamburglar, Grimace o Birdie e anche Cactus Buddy sono di gran moda.

E senza alcuna sorpresa, quando McDonald’s rilascia una serie di giocattoli illimitati, vende per oro su Internet. Ad esempio, il lotto di 150 giocattoli non aperti viene scambiato per $ 2400 su eBay. Un altro fan delle figurine di McDonald’s è riuscito a vendere la sua intera collezione per $ 551. Un utente ha persino confessato sui social media “Mentre stavo esaminando l’Happy Meal per adulti all’inizio di questo mese, ho ricevuto l’Hamburger e credo di aver detto che il giocattolo era piuttosto ‘divertente e carino’. Così ho venduto la mia intera collezione per $ 206,50”.

Al di là del successo del menu Happy Meal di McDonald’s, il successo di queste statuine è una pubblicità pazzesca per il marchio americano. E come al solito, quando McDo rilascia un nuovo prodotto, c’è un prodotto che scompare dai menu. Ed è il caso oggi di questo famoso hamburger!

McDonald’s distribuisce hamburger ogni stagione. Ma anche il marchio americano rimuove altrettanto. E a volte alcuni hamburger vengono completamente tagliati quando non sono redditizi. Ad esempio, McPlant, il primo hamburger di bistecca a base vegetale di McDonald’s, è stato cancellato per mancanza di clienti.

Hanno rilasciato questo hamburger per cavalcare l’onda vegetariana, ma sfortunatamente non molti clienti sono venuti a comprarlo. In genere, quando vai da un McDonald’s è per mangiare un hamburger di carne o pollo, non una bistecca di verdure.

E qualche giorno fa McDonald’s ha annunciato la rimozione di un famoso hamburger da tutti i suoi menu. Sebbene sia stato servito in tutti i McDonald’s negli Stati Uniti per più di 42 anni, scomparirà dai menu. Questo è un enorme shock per molti americani. È come se il McChicken o il Big Mac fossero scomparsi in Francia.

Prima di scomparire del tutto, il McRib avrà diritto a un tour d’addio. E all’inizio di dicembre scomparirà da tutti i menu dei ristoranti McDonald’s.

“Come ogni tour d’addio, speriamo che questo non sia un ‘arrivederci’ ma un ‘ci vediamo dopo’. Perché, come i nostri fan di McRib hanno visto più e più volte, non si sa mai quando – o se – il McRib tornerà”, ha detto McDonald’s.