McDonald’s rilascia una sedia da gioco in grado di riscaldare gli hamburger!

McDonald’s sta per lanciare la McCrispy Ultimate Gaming Chair, una sedia per giocatori in grado di riscaldare i nostri hamburger.

McDonald’s vuole sorprendere ancora una volta con il lancio della sua speciale sedia da gioco. È l’unica cosa che lo rende speciale: la possibilità di riscaldare l’hamburger. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Il film McCrispy viene distribuito nel Regno Unito

McDonald’s è solito deliziare i suoi fan con l’uscita di nuovi prodotti. Lo scorso ottobre, la catena di fast food ha rilasciato Il “McCrispy”, un hamburger di pollo hamburger di pollo croccante. Questo hamburger, che ha ricevuto un feedback molto positivo, è solo disponibile solo in Inghilterra.

Per quanto riguarda la composizione, il canale afferma che “l’appetitoso hamburger è composto da un filetto di punta di petto 100% pollo croccante. Marinato con pepe nero e pepe di Caienna. Il tutto è condito con una maionese classica con pepe nero spaccato”.

Per gustare un McCrispy, sono necessari spendere 6,49€. Vale a dire, poco più di 7 euro. Tuttavia, per il momento non si sa se questo nuovo prodotto sarà disponibile in Francia. Quindi, nel frattempo, potete prova il Royal Deluxe Bacon. Quest’ultimo è tornato da ottobre nella famosa azienda.

Inoltre, il marchio sorprende sempre con l’uscita di prodotti insoliti. E non solo per il cibo. Già nell’estate del 2021 in Australia, lo show-off si è offerto di vincere Controller PS5 con il logo Mcdo. Tuttavia, questi prodotti non hanno mai visto la luce. In effetti, Sony si è opposta alla loro pubblicazione per questioni di diritti.

McDonald’s ha davvero prodotto una sedia da gioco chiamata “McCrispy”. pic.twitter.com/L4t6pQxFiv

– Dexerto (@Dexerto) 7 novembre 2022

Mcdonald’s rilascia una poltrona da gioco

Avete mai pensato di giocare con il vostro PC e allo stesso tempo di tenere al caldo il vostro hamburger? Se la risposta è sì, McDonald’s ha fatto al caso vostro. L’azienda americana di fast-food sta infatti lanciando la sua speciale postazione di gioco. Si chiama McCrispy Ultimate Gaming Chair, la sedia è legata all’hamburger pubblicato in ottobre.

Dal punto di vista del design, il sorprese di colore giallo senape. Un colore che non piace a tutti. Anche lo schienale, il sedile e il piccolo cuscino presentano la scritta “McCrispy” e i loghi del marchio in nero.

Progettato per rendere più semplice il nostro pasto McdoQuesta sedia da gioco è dotata anche di un porta-fiches e di uno spazio per le salse. Inoltre, ha un lato per tenere in caldo nuggets e hamburger. Pratico quando si finisce la partita.

Infine, McDonald’s ha pensato a tutto per non sporcare il sedile. Infatti, la sedia da gioco è dotato di una protezione antimacchia. Non c’è altro da fare!

Ma se state pensando di prenderne uno, brutte notizie. Non è in vendita e sarà prodotto solo in poche copie. E a proposito, un concorso su Facebook vi permette di vincere una delle sue sedi.

In tutto il mondo sono disponibili quattro sedie. Alcuni streamer hanno persino testato queste ultime gemme. Forse l’idea di McDonald’s ha spinto altre catene a fare lo stesso. Da continuare!