McDonald’s: questo hamburger di culto scomparirà dopo 42 anni di esistenza!

Un hamburger di McDonald’s dovrà dire addio! Eppure, il panino esiste da oltre 40 anni! Come sapete, da McDonald’s non ci sono molti hamburger. Ma sono tutti cult! Quindi, dopo 40 anni, sarà difficile dire addio a un hamburger che è stato presente nel menu per decenni. Ve ne parliamo in questo articolo.

McDonald’s: l’hamburger scompare dal menu

Di tanto in tanto, nei nostri ristoranti McDonald’s vediamo comparire nel menu un nuovo hamburger. Ma nella maggior parte dei casi si tratta di una rotazione. Ad esempio, il McBaguette che di recente è tornato con una nuova salsa.

Ma per decenni abbiamo visto gli stessi hamburger tutto l’anno. Ma l’azienda ha appena preso una decisione radicale. Uno dei panini sta per dire addio. Non lo vedremo mai più nei nostri ristoranti.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della sua possibile scomparsa. Questa volta la notizia è certa. Lo ha annunciato McDonald’s, così non ci saranno più McRibs sul menu. Tuttavia, l’hamburger ha deliziato le papille gustative dei clienti dei fast food per 42 anni.

L’azienda sta addirittura pubblicizzando il fatto che se ne sta andando. Sui cartelloni pubblicitari l’azienda di fast food spiega che questa potrebbe essere l’ultima zanna di un McRib. Quindi, se volete assaggiarlo un’ultima volta, questo è il momento giusto!

In Francia, il McRib non è mai stato inserito nel menu. D’altra parte, è possibile trovarlo in Germania e in Canada. È un duro colpo per chi conosce questo panino dal 1981! L’era del McRib sarà stata lunga! Ma è tempo di dire addio.

Le ultime zanne del McRib si avvicinano

Quindi, purtroppo, se siete fan del McRib non potrete trovarne nei McDonald’s francesi. Dovreste andare in Germania per un fine settimana. Ma per tutti coloro che sono arrabbiati con l’azienda, ci sono anche buone notizie.

Come la creazione di un Happy Meal per adulti! Questo è stato chiesto da molto tempo. Anche gli adulti hanno il diritto di avere un giochino a fine pasto! Per il McRib, questo è “l’ultimo giro”, dice il fast food.

Dal 31 ottobre è tornato nel menu. Ma l’hamburger va e viene da anni. Quindi, anche se l’annuncio suggerisce un addio, potrebbe essere solo un arrivederci? Dovremo aspettare qualche mese per scoprirlo.

Ebbene, in Francia non potrete assaggiare questo famoso hamburger di McDonald’s. Ma per fortuna abbiamo altre opzioni altrettanto valide. Pensiamo alla McBaguette che è presente nel menu da diverse settimane.

Inoltre, McDonald’s sta aggiungendo un nuovo hamburger di pollo in modo permanente. Quindi, c’è ancora molto da fare. È difficile non trovare un hamburger adatto a voi. Anche se Questi prodotti vanno consumati con moderazione!

Quindi diciamo addio al McRib e speriamo di rivederlo un giorno!