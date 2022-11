McDonald’s: l’Happy Meal “Black Panther Wakanda Forever” crea un’ondata di entusiasmo!

Negli Stati Uniti, l’Happy Meal “Black Panther Wakanda Forever” è già un successo tra i McDonald’s interessati.In occasione dell’uscita della seconda opera di Pantera NeraMcDonald’s ha deciso di celebrare l’occasione. Negli Stati Uniti sarà quindi possibile ordinare un Happy Meal in uno stile ispirato al 100% al film. Stopandgo spiega tutto dalla A alla Z!

McDonald’s e le sue collaborazioni talvolta sorprendenti

McDonald’s è nota per le sue collaborazioni a volte sorprendenti.. O almeno, questo è il caso soprattutto dei nostri amici americani.

L’anno scorso, i fan sono stati sorpresi dalla collaborazione tra la catena di fast-food e il gruppo K Pop, BTS. La notizia è arrivata come una bomba.

Per un po’ di tempo, i clienti hanno potuto ordinare il loro pasto BTS. Questo consisteva in un scatola di 10 nuggets, con una patatina media e una coca.. E per accompagnare il tutto, c’erano le salse Sweet Chili e Cajun.

Ma non è tutto! Oltre a un menu con il logo della band, i dipendenti erano anche vestiti con un’esclusiva t-shirt. È di classe!

Poi, alcuni mesi fa, il marchio ha stretto una partnership con Tesla. In poche parole, McDonald’s apprezza questo tipo di partnership. E anche i suoi clienti!

Ecco come si fanno sempre più piccoli cenni alla cultura pop dal gigante degli hamburger. E non sembra che si fermerà presto.

In effetti, in occasione dell’uscita del film Black Panther: Wakanda per sempre, McDonalds ha preparato una piccola sorpresa per i fan della Marvel. E non per ultimo!

Negli Stati Uniti, sarà possibile ordinare un Happy Meal in 100% stile Pantera Nera. Stopandgo vi racconta di più!

Wakanda per sempre pic.twitter.com/xlICyRJMyh

– McDonald’s (@McDonalds) 2 novembre 2022

Un Happy Meal 100% Black Panther

Questo mercoledì 9 novembre 2022, Black Panther: Wakanda per sempre uscirà nelle sale cinematografiche francesi. Per festeggiare, McDonald’s ha già pianificato tutto.

Infatti, hanno deciso di dedicare il loro Happy Meal al film. Ma il contenuto sarà lo stesso.

Ci saranno ancora diverse scelte di hamburger o di pollo McNuggets. D’altra parte, Happy Meal significa un piccolo giocattolo.

McDonald’s offrirà quindi figure da collezione dei personaggi principali dal film. Si può avere Shuri, interpretata da Letitia Wright, Okoye, interpretata da Danai Gurira o la Pantera Nera.

In totale, ci saranno dieci figure da collezione due dei quali rappresentano il Pantera Nera. Uno in piedi e uno in posizione di combattimento.

Dietro questa collaborazione, McDonald’s cerca di inviare un messaggio positivo. Un messaggio che si sente anche in questo film.

” Il primo film di Black Panther ha ispirato una nuova generazione di amanti della Marvel – e questo grazie a la storia potente che raccontava, portata in vita da un cast di grande talento” , ha affermato Jennifer Healan, vicepresidente del marketing di McDonald’s.

Ha continuato: “Siamo entusiasti di portare questa esperienza nei nostri ristoranti e di poter offrire ai nostri clienti un nuovo modo di gustare il cibo.aiutare i fan a vedere e celebrare l’eroe che è in loro con questo nuovo Happy Meal – perché vedere per credere.

Infine, questo Happy Meal sarà disponibile solo negli USA e per un periodo di tempo limitato. Resta da vedere se McDonald’s lo importerà in Francia. Da continuare, allora!