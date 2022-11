McDonald’s: l’hamburger preferito d’America è tornato e sembra così buono!

McDonald’s ha deciso di far uscire l’hamburger preferito d’America per un periodo limitato, sembra davvero buono!

McDonald’s ha diverse specialità di hamburger a seconda del paese. Ad esempio negli Stati Uniti non ci sono gli stessi hamburger della Francia. E questa settimana, il marchio di fast food ha deciso di farlo tira fuori l’hamburger preferito d’America. Sembra così bello e non vediamo l’ora di vederlo rilasciato in Francia!

Questa commessa va fuori di testa davanti alla richiesta di questo cliente

Prima di scoprire l’hamburger McDonald’s preferito d’America, uno sguardo indietro questa richiesta che ha fatto impazzire questo dipendente. Come ovunque, ci sono clienti super fastidiosi, ma si merita una medaglia d’oro.

Questo dipendente di McDonald’s si è confidato con TikTok. Dice che un giorno un cliente è entrato nel ristorante e ha fatto una richiesta divertente. Ha chiesto un McChicken e una porzione di patatine fritte. Ha anche specificato “Niente sale, niente sale per favore, quando dico niente sale, non voglio affatto sale sulle mie patatine per favore”. Dovresti sapere che fare le patatine senza sale è molto complicato.

Devi strofinare lo scomparto delle patatine fuori dallo scomparto delle patatine e ciò richiede diversi minuti. Il suo collega ha quindi preso le misure necessarie per pulire lo scomparto delle patatine salate. Poi ha preparato la sua porzione di patatine fritte senza sale. Ma quando è arrivato il momento di consegnarlo, il cliente l’ha fatto una richiesta che ha fatto impazzire il dipendente di McDonald’s.

Mentre aveva chiesto patatine senza sale, che ha ottenuto, ha chiesto sale e pepe per mettere sulle sue patatine. Questo è il tipo di richiesta che infastidisce di più i dipendenti di McDonald’s. E sulla base dei commenti sul suo post su TikTok, non è l’unica con questo tipo di richieste molto fastidiose da un McDonald’s.

Menù Happy Meal per adulti e giocattoli che vendono a prezzi altissimi!

Come forse avrai letto sopra, i dipendenti di McDonald’s ricevono richieste a volte molto fastidiose. Eppure, McDonald’s fa di tutto per soddisfare gli appassionati di fast food. Come offrendo un menu Happy Meal per adulti.

No, no, non stai sognando, McDonald’s ha rilasciato un menu Happy Meal per adulti. È composto da un Big Mac, 10 pepite e anche un giocattolo. Ma poiché questi menu sono molto rari, i giocattoli che si trovano all’interno sono rivenduti molto costosi.

Un fan che aveva collezionato l’intera collezione di Le figurine del menu Happy Meal di McDonald’s lo hanno venduto per oltre $ 500 su eBay. Sicuramente, i fan di McDonald’s sono pronti a tutto pur di avere oggetti da collezione del marchio.

McDonald’s: l’hamburger preferito d’America è tornato e sembra così buono!

Il marchio McDonald’s sa benissimo cosa rende felici i suoi clienti. Ad esempio in Francia, il McBaguette è un grande successo e hanno deciso di tirarlo fuori. Negli Stati Uniti, hanno deciso di colpire ancora più duramente tirando fuori il preferito hamburger americano.

Per un periodo limitato, i fan del marchio potranno mangiare il McRib. L’hamburger sarà disponibile per un tempo molto limitato, ovvero fino al 20 novembre. Dopo, sarà troppo tardi.

Per i golosi, è composto da carne di maiale disossata condita in una salsa barbecue piccante. Si trova anche questo hamburger di McDonald’s guarnito con cipolle affettate e sottaceti aneto, su un panino fatto in casa tostato.

La prima volta che è uscito è stato nel 1981 e da allora è tornato occasionalmente per un periodo di tempo limitato. E ogni volta è un enorme successo. Questo hamburger è stato classificato più volte come l’hamburger preferito d’America.