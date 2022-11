McDonald’s invita i suoi clienti a disinfettare mani e telefoni!

Ecco una notizia che farà piacere agli esperti di igiene. Un ristorante McDonald’s in Giappone permette ai suoi clienti di lavarsi le mani… e di disinfettare i loro telefoni. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z! Tra pochi giorni, sarà un grande affare per i buongustai del famoso fast-food. l’inizio della Coppa del Mondo in Qatar. Quindi McDonald’s non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione, con diversi hamburger, con colori e sapori di grandi nazioni, saranno in vendita da McDonald’s. Ci sono Francia, Germania, Messico e Spagna. Ma questi hamburger saranno disponibili solo in Brasile.

Ma niente panico, McDonald’s sta espandendo il suo menu anche in Francia. Non meno di cinque nuovi articoli arriveranno nel fast-food nei prossimi giorni.

Tra questi ci sono mini waffle con patate, zeppe di formaggio e un nuovissimo McFlurry. Gustoso!

A proposito, se volete provare questi nuovi piatti, potete farlo in qualsiasi momento, L’igiene è essenziale. Ecco perché in Giappone un ristorante McDonald’s offre ai suoi clienti di lavarsi le mani e disinfettare i telefoni. Stopandgo vi racconta di più!

Oltre a un’area per il lavaggio delle mani, questo McDonald’s di recente apertura a Urawa (Saitama) ha un dispositivo per la pulizia degli smartphone tramite raggi UV accanto al lavandino.pic.twitter.com/7Qsl73L7jP

– ⛩ Ryo Saeba ⛩ (@Ryo_Saeba_3) 27 ottobre 2022

Una nuova tecnica per la pulizia del telefono

Una delle critiche più comuni rivolte ai fast food è la mancanza di igiene. Infatti, molti clienti si lamentano dei locali sporchi o del fatto che si mangia con le mani.

Per ovviare a questo problema, un ristorante McDonald’s di Urawa, in Giappone, ha pensato a tutto. Per eliminare i batteri e prevenirne la trasmissione, esistono i tradizionali servizi igienici. Ma non solo!

Infatti, il ristorante offre anche… pulire il telefono cellulare. È sufficiente inserirlo in una fessura accanto al lavandino. Poi una macchina la pulisce utilizzando la luce UV.

In circa venti secondi, il sistema elimina il 99,9% dei batteri sullo schermo del telefono. Ideale se si considera il numero di miasmi che pullulano sui nostri smartphone.

In Giappone, questo tipo di macchine sta diventando sempre più parte del paesaggio quotidiano. Si possono trovare nelle biblioteche di Tokyo. Puliscono gli odori e rimuovono la polvere dai libri.

Non è la prima volta che McDonald’s si fa notare in Asia. Lo scorso agosto, una campagna pubblicitaria ha fatto scalpore a Singapore.

I clienti che passavano davanti a un cartello digitale dovevano gridare il più forte possibile per vincere un gelato McDonald’s nuovo di zecca. In totale, oltre 1.200 gelati era stato offerto.

Quale sarà dunque la nuova trovata di marketing di McDonald’s in Asia? Da continuare!