McDonald’s inaugura la stagione natalizia con due nuove bevande!

Il Natale è alle porte. E McDonald’s lo sa. Per questo motivo, l’azienda di fast food ha appena aggiunto al suo menu due nuove bevande che dureranno tutto l’inverno. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z. Per soddisfare il palato dei suoi clienti, McDonald’s offre sempre nuovi prodotti nel suo menu. E sì, l’azienda americana è in costante innovazione, come hanno notato i buongustai più esigenti. l’arrivo di nuovi prodotti nei ristoranti McDonald’s. Ad esempio, è stato introdotto in modo permanente un nuovo hamburger di pollo, chiamato McCrispy. Con il suo pollo tenero, la maionese e il pepe nero, questo nuovo hamburger ha già conquistato i clienti britannici. Esatto, perché il McCrispy è disponibile solo in Inghilterra per il momento.

Ma niente panico, altri prodotti sono arrivati in Francia. Ad esempio, la gamma Royal Deluxe è tornata in auge nei fast-food McDonald’s.

Quindi, il Royal Cheese, Royal Deluxe e Royal Deluxe Bacon sono ora presenti nel menu. Ma bisogna fare in fretta. L’azienda ha dichiarato che non saranno presenti nel menu per molto tempo!

Ma oltre agli hamburger, McDonald’s sta dando sempre più importanza al suo McCafé. Ecco perché, con l’arrivo del Natale, il marchio lancia due nuove bevande per riscaldarsi durante l’inverno. Stopandgo vi racconta di più!

Sentiamo il conto alla rovescia per il Natale? 🎄

La nostra nuova gamma McCafé è in uscita OGGI, con il nostro delizioso Caramel Waffle Latte e la ricca Hot Chocolate Deluxe per aiutarvi nello shopping natalizio….. pic.twitter.com/0texe8Ozmz

– McDonald’s Liverpool (@Mcd_Liverpool) 2 novembre 2022

McDonald’s festeggia l’arrivo di Natale

Mentre Halloween volge al termine, McDonald’s sta già in vista del periodo natalizio. Tra poco meno di due mesi, tutti si riuniranno per trascorrere la fine dell’anno.

Quindi, per far passare l’inverno e mantenere l’attesa, McDonald’s ha pensato a tutto. Infatti, a partire dal 3 novembre, due nuove bevande calde sono in arrivo nel fast-food.

In primo luogo, c’è una nuova cioccolata calda. L’azienda lo descrive come un ” sciroppo di cioccolato al setaccio “. Questa bevanda può essere gustata anche con panna montata.

La seconda bevanda è un latte al caramello in cialda. In questo modo, i buongustai avranno la sensazione di mangiare un waffle, con una crema al caramello. Gustoso!

Per adeguarsi allo spirito invernale, McDonald’s è addirittura sceso nei dettagli. Infatti, queste due bevande saranno servite in Tazze colorate di Natale. Ideale per uno spuntino caldo!

Non è la prima volta che McDonald’s approfitta del periodo natalizio. In effetti, l’azienda ha lanciato prodotti esclusivi in molte occasioni.

Ad esempio, McDonald’s ha già creato un McFlurry in onore delle festività natalizie. Questo dessert comprendeva pezzi di Maltesers a forma di renna. È tutto all’insegna dello spirito natalizio!

Oltre a queste due bevande, resta da vedere se McDonald’s lancerà menu specifici e amplierà la sua offerta. Non c’è dubbio che questa iniziativa farà la gioia degli appassionati di fast food e dell’inverno. Da continuare!