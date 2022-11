McDonald’s festeggia il Natale con due nuove deliziose bevande!

Su Twitter, McDonald’s ha annunciato due nuove bevande per festeggiare il Natale in anticipo. Se Mariah Carey ha già lanciato il Natale, anche McDonald’s non è da meno. Il marchio di fast food ha appena annunciato una grande novità su Twitter. Presto, due nuove bevande calde arriveranno nei ristoranti.

I nuovi prodotti à la carte

Ma prima di Natale, l’azienda ha dovuto accontentare i suoi clienti. E questo significa aggiungere nuovi hamburger o salse al menu. Da alcune settimane, da McDonald’s sono disponibili nuove salse. Si tratta delle salse Deluxe, Big Tasty e Big Mac.

E il minimo che si possa dire è che sono un grande successo. Un successo persino superiore a quello delle altre salse che McDonald’s vendeva diversi anni fa. Ma un’altra aggiunta ha riscosso un grande successo nelle ultime settimane.

Non stiamo parlando dell’hamburger vegetariano, che non è ancora disponibile nel nostro Paese, ma dell’Happy Meal per adulti. Un Happy Meal con hamburger più grandi di quelli inizialmente previsti. E sembra che gli adulti l’abbiano convalidato.

Tuttavia, alcuni si chiedono che cosa sarà bevande calde offerte dall’azienda. Come già detto, questi vi faranno immergere nella magia del Natale. Eppure manca ancora più di un mese alla festa.

Basta visitare l’account Twitter dell’azienda per scoprire di cosa si tratta. McDonald’s ha dato l’annuncio con la seguente didascalia:” Sentiamo il conto alla rovescia per il Natale?”.. L’account Twitter del Liverpool recita.

E ha aggiunto:” La nostra nuova gamma McCafé è in uscita OGGI. Con il nostro delizioso Caramel Waffle Latte. E la nostra ricca cioccolata calda deluxe per aiutarvi nello shopping natalizio …… Da acquolina in bocca.

Sentiamo il conto alla rovescia per il Natale? 🎄

La nostra nuova gamma McCafé è in uscita OGGI, con il nostro delizioso Caramel Waffle Latte e la ricca Hot Chocolate Deluxe per aiutarvi nello shopping natalizio….. pic.twitter.com/0texe8Ozmz

– McDonald’s Liverpool (@Mcd_Liverpool) 2 novembre 2022

McDonald’s lancia due nuove bevande calde

Ma come avrete capito, per il momento questo riguarda solo i ristoranti fast-food del Regno Unito. Ecco cosa c’è da sapere su di loro, mentre speriamo che il prodotto arrivi in Francia.

Come hanno notato i nostri colleghi di Tuxboard, il chaut al cioccolato di lusso è descritto in un modo specifico”. Una delizia setosa a base di sciroppo di cioccolato”. Apprendiamo inoltre che potrebbe essere necessario un supplemento di panna montata.

Per quanto riguarda il latte di cialda al caramello, potrete gustare un latte di cialda al caramello. Con questa bevanda si ottiene un “sensazione di waffle, con crema al caramello”secondo McDonald’s.

I media ricordano che non è la prima volta che McDonald’s lancia una campagna del genere. L’anno scorso, ad esempio, è stato è possibile mangiare il menu di Mariah. Un menu speciale di McDonald’s con l’immagine di Mariah Carey, come avrete capito.

La stessa star aveva evidenziato il menu. Ha detto: “Tutto ciò che desidero per Natale è… che tu provare il menu Mariah da McDonald’s”.. Ha dichiarato, usando il testo della sua canzone cult, che esce ogni anno in questo periodo.