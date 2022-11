McDonald’s festeggia già il Natale con due nuove bevande!

Con il Natale alle porte, McDonald’s dà il via alla stagione delle feste e presenta due nuove bevande dedicate alla stagione!

Halloween è appena finito e già si pensa al Natale. Grandi e piccini potranno concedersi due nuove bevande calde McDonald’s, disponibili appositamente per la stagione.

McDonald’s sta già inaugurando la stagione natalizia

È ufficiale! McDonald’s sta già festeggiando il Natale. Per l’occasione, l’azienda americana non ha fatto le cose a metà e ha pensato a tutto.

Infatti, ha appena svelare su Twitter Due nuovi prodotti stagionali. Due nuove bevande calde sono ora disponibili in tutti i McDonald’s.

” Sentiamo il conto alla rovescia per la chiamata di Natale? Il nostro La nuova gamma McCafé è uscita OGGIcon il nostro delizioso Caramel Waffle Latte e la ricca cioccolata calda Deluxe per aiutarvi nello shopping natalizio ….. “annuncia il fast food. Gustoso!

Per la gioia dei suoi clienti, le due nuove bevande sono disponibili da oggi. Sia che si tratti del latte in cialda al caramello o della cioccolata calda di lusso, queste due bevande sono perfette per per resistere alle fredde giornate invernali che ci attendono.

Il cioccolato di lusso è descritto come “un un dolce setoso a base di sciroppo di cioccolato”. I buongustai possono anche chiedere panna montata extra!

Per quanto riguarda il latte al caramello in cialda, si tratta in realtà di un latte al caramello in cialda. Il fast-food garantisce un vero e proprio ” sensazione di wafflecon una crema al caramello. “

Ma non è tutto! Gli amanti del Natale potranno addirittura gustarli in Tazze colorate di Natale. (Sì, le piccole cose contano) Come resistere a queste due nuove bevande calde?

Natale sotto i riflettori ogni anno

Ogni anno McDonald’s fissa l’asticella per la stagione. Per le festività natalizie, il fast-food americano è sempre pieno di nuove idee.

Ricorda! L’anno scorso, l’azienda ha offerto un menu speciale ideato dalla star del Natale, alias Mariah Carey: il Mariah Menu.

” Tutti cosa voglio per Nataleè… che tutti voi proviate il menu Mariah da McDonald’s. “La star ha annunciato in un video promozionale.

Vestita con un lungo abito rosso di paillettes, la cantante 50enne ha aggiunto: “… Non sono sicura di essere in grado di farlo. Quest’anno il mio desiderio di Natale è stato esaudito: il mio menu in uno dei miei ristoranti preferiti. “

Con questo menu in edizione speciale, la catena di fast food ha fatto un’impressione unanime. Ma non è tutto, McDonald’s aveva già ideato una Speciale McFlurry per la fine dell’anno.

Per celebrare lo spirito natalizio, il gelato è stato servito con deliziosi pezzetti di Maltesers a forma di renna. Quest’anno non si tratta di un menu con l’immagine della star o di un gelato, ma di due nuove bevande calde.

La nuova gamma McCafé fa già venire l’acquolina in bocca! Ma oltre alle due nuove bevande, McDonald’s ha annunciato anche il ritorno di un potenziale menu speciale di Natale ?

Per ora non c’è nulla di ufficiale, solo voci. Tuttavia, il grande ritorno della gamma reale è una cosa vera! Royal Cheese, Royal Deluxe e Royal Deluxe Bacon sono ora disponibili per un periodo limitato.

Come potete vedere, da qui alla fine di dicembre le occasioni per visitare il vostro fast food preferito non mancheranno.