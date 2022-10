Matt Turner, portiere dell’Arsenal e dell’USMNT, sa che può ancora migliorare dopo la porta inviolata: “Qui le cose accadono più velocemente”

LONDRA — È stato un debutto casalingo perfetto come Matt Turner avrebbe potuto desiderare. Non solo il portiere della nazionale maschile degli Stati Uniti ha mantenuto la prima porta inviolata di qualsiasi portiere all’Emirates Stadium in questa stagione, ma non lo ha fatto per impostazione predefinita. Dopo un primo tempo che avrebbe potuto trascorrere seduto su una sdraio nella propria area di rigore, nel secondo tempo l’acquisto estivo dell’Arsenal è stato chiamato in causa quando Bodo/Glimt ha cercato di rientrare in campo con la forza dopo l’intervallo.

Dopo 50 minuti di gloriosa inattività, Turner è stato chiamato a mantenere l’Arsenal in ascesa. Ha consegnato con stile. Il tiro iniziale di Hugo Vetlesen era stato bloccato in area di rigore, ma la palla si è rotta ad Amahl Pellegrino, il cui rasoterra ha attraversato le gambe sia di Gabriel che di Rob Holding. Ciò ha dato a Turner poco tempo prezioso per reagire, ma si è tuffato rapidamente alla sua destra, il suo guanto da parata spingendo la palla in salvo.

La prossima volta che ha dovuto salvare la partita era già vinta ma c’era una porta inviolata da proteggere. Ancora una volta Turner ha dovuto essere veloce nelle sue reazioni, un cross basso sul primo palo dove la sua difesa aveva permesso a Ulrik Saltnes senza segni di attraversarlo. Il centrocampista di Bodo/Glimt ha tagliato un tiro in porta, il guanto di Turner è stato alzato abbastanza velocemente da rallentare il suo slancio verso la porta, permettendo a Holding di liberare sulla sua linea di porta.

Questi sono stati i momenti che hanno reso il 28enne un All Star nella MLS, dove è stato votato miglior portiere del campionato nel 2021. Siamo agli inizi in Premier League ma il trasferimento in Europa non sembra aver offuscato i riflessi di Turner . Ma poi le domande che incombevano su di lui non riguardavano mai l’arresto del tiro.

Le sue qualità sulla palla sono state osservate da vicino dai tifosi dell’Arsenal prima e dopo il suo arrivo. In un club di alto livello, il ruolo del portiere consiste tanto nell’iniziare gli attacchi quanto nel spegnerli, forse di più. Turner sa che le domande stanno arrivando, anzi quando gli viene affrontata risponde con un sorriso quasi stanco di un uomo che sa che questo succederà molto. Sa che deve migliorare in questo senso se vuole sfidare seriamente Aaron Ramsdale per la maglia numero 1. Ma vede già i segni che lo è.

Parlando con CBS Sports dopo la vittoria per 3-0, Turner ha detto: “Se mi guardi l’anno scorso, due anni fa, diresti che sono migliorato! Ovviamente c’è una curva di apprendimento. Qui le cose accadono più velocemente, i giocatori sono migliori, più intelligenti e premere con più intensità.C’era sicuramente una curva ma è un’area su cui sto sempre migliorando, su cui lavoro sempre, sempre cercando di migliorare sempre di più.

“Da portiere non vuoi correre rischi ma il modo in cui giochiamo è così che va. La posizione si è evoluta. Sono il tipo di persona che ha sempre cercato di adattarsi e migliorare il mio gioco. Mikel [Arteta, Arsenal manager] è sempre identificare le aree in cui possiamo ferire le altre squadre, quella è una delle aree in cui posso migliorare molto, vedere la foto sul campo ed eseguire la palla per ferire l’altra squadra”.

Quei dubbi sulla distribuzione di Turner potrebbero comunque rivelarsi esagerati. Anche se lui e la sua difesa hanno sopportato lo strano momento ombroso all’Emirates quando giocavano corto, all’esordio contro l’FC Zurigo ha dimostrato che quando va lungo è in grado di consegnare la palla ai suoi compagni di squadra con precisione e ritmo. Sotto la pressione della squadra di casa nell’immagine qui sotto, Turner effettua un passaggio intelligente con il suo piede più debole nello spazio che Eddie Nketiah sta correndo per riempire, consentendo all’Arsenal di uscire e attaccare.

Il passaggio di Turner nel punto giusto rilascia una valvola di pressione che si era accumulata sull’Arsenal Wyscout/BlueSports



Allo stesso modo, c’è stato più di un momento contro Bodo/Glimt in cui i nervi sembravano prendere il sopravvento. Sotto Martin Odegaard è caduto indietro per dargli un’altra opzione con la prima linea ospite che ha dimostrato di essere abile nel minacciare la linea di fondo dell’Arsenal. Il passaggio è attivo e all’inizio della partita Turner sembrava felice di scaricare la palla a Granit Xhaka quando è arrivato in profondità. Eppure, dopo un periodo di prova negli ultimi 15 minuti, opta invece per lo zoccolo per il territorio, mandando la palla in volo verso la sua controparte nell’altra porta. Si sospetta che né l’allenatore di Turner né il suo capitano sarebbero rimasti particolarmente colpiti.

Con un semplice passaggio a disposizione di Odegaard, Turner restituisce la palla direttamente agli avversari Wyscout/ESPN



Forse la sua più grande sfida è che verrà paragonato a uno dei migliori portieri del gioco con la palla in gioco a Ramsdale, un giocatore che ha rivoluzionato il modo in cui l’Arsenal costruisce il possesso palla quando è arrivato dallo Sheffield United un anno fa.

“Aaron porta una grande calma in campo con la palla tra i piedi”, dice Turner. “Onestamente è fantastico. Per imparare da lui, vedere cosa vede, parlare attraverso i momenti, lui e io abbiamo sviluppato un ottimo rapporto nel corso degli ultimi mesi. Stiamo cercando di aiutarci a vicenda in modi diversi .”

Per il momento sembra esserci una chiara gerarchia. Turner giocherà in Europa League, EFL Cup e forse nei primi turni della FA Cup nel nuovo anno. Ramsdale è quello che sarà tra i bastoni mentre l’Arsenal combatterà per rimanere in cima alla Premier League. Nulla, tuttavia, è scolpito nella pietra. “Non ci sono garanzie in questo sport”, dice Turner.

“Prenderò le mie partite una alla volta. Ogni volta che scendo in campo, darò tutto me stesso come faccio sempre. Si spera che questo si traduca in un tempo di gioco più costante,

“Penso [Ramsdale] sa che gli sto alle calcagna, ma abbiamo un tale rispetto reciproco. È molto contento per me di avere la porta inviolata e di giocare bene, per me lo stesso. Quando fa una grande giocata sono sempre felice. Siamo ragazzi prima di tutto il team, crea un ottimo ambiente di lavoro e non vedo l’ora di allenarmi ogni giorno”.

Ramsdale non è l’unico ad assaporare il successo di Turner. Il nuovo arrivato si sforza di ringraziare Holding – “la prima persona in questa squadra a mettermi un braccio intorno, per dire ‘vieni a sederti qui'” – per il suo supporto da quando è arrivato, che includeva portarlo ad allenarsi prima di preso una macchina. Nel frattempo si sentivano i sostenitori del Clock End che cantavano “USA! USA!” poiché hanno contribuito a rendere questa notte indimenticabile per il loro nuovo arrivo. Sono passati poco più di quattro anni da quando il nativo di Park Ridge, NJ, ha fatto il suo debutto in MLS, ora stava scendendo sul campo di un’arena da 60.000 posti, indossando i colori di uno dei più grandi club d’Inghilterra.

“Alcuni dei ragazzi mi stavano dando un po’ di bastone negli spogliatoi in giro [the chant]”, ha detto. “Non so se [the fans] mi stanno prendendo in giro o mi stanno facendo il tifo, ma è abbastanza divertente per me a prescindere.

“I fan sono stati fantastici per tutta la stagione. Per me sentirli accogliermi di fronte a 60.000 persone è un momento davvero speciale per me e la mia famiglia. Mi emoziona anche solo parlarne. Significa molto per me .”

Ci saranno alcune altre di quelle che verranno in una frenetica serie di partite per Arsenal e Turner, che dovranno iniziare nelle restanti quattro partite della fase a gironi di Europa League e un pareggio di Coppa EFL contro il Brighton prima di decollare con il USA ai Mondiali. Per ora la routine della vita del club significa che i pensieri del Qatar sono in fondo alla sua mente, ma Turner non tira pugni riflettendo sulla sconfitta contro il Giappone e sul pareggio con l’Arabia Saudita durante la pausa internazionale del mese scorso.

“Per noi come squadra nazionale come USMNT sappiamo che dobbiamo essere migliori se vogliamo avere la possibilità di uscire dal nostro gruppo”, dice. “Una volta arrivati ​​in Qatar, la prossima volta che saremo insieme, abbiamo molto a cui guardare, molto su cui migliorare e non molto tempo per farlo. Il messaggio era prendersi del tempo con i propri club e come cose avvicinandoci sempre di più, dobbiamo sintonizzarci sul nostro messaggio di ciò che abbiamo cercato di costruire in questi ultimi anni”.