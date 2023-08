Massimo Dutti presenta il vestito per le ospiti più speciale: non potrai resistere al suo sconto imperdibile

Massimo Dutti presenta il vestito per le ospiti più speciale: non potrai...

L’estate è il periodo dell’anno in cui si celebrano più eventi e, se sei invitata a uno di essi, nei saldi di Massimo Dutti abbiamo trovato il vestito perfetto per te con uno sconto del 35%. Se l’evento in questione è un matrimonio, attirerai tutte le attenzioni, addirittura più della sposa. Ed è che, è un vestito molto speciale, che combina la delicatezza dei toni pastello con fiori vibranti, ottenendo un capo equilibrato e che dona tutta l’originalità di cui hai bisogno.

Il vestito più speciale di Massimo Dutti

Realizzato in Italia, ha una bellissima caduta fino al pavimento, creando una silhouette sofisticata, elegante e avvolgente che avvolge con un’aria di totale fascino e magia. Le spalline aggiungono un tocco di eleganza e mettono in risalto le spalle. Ha dettaglio di volant sullo scollo incrociato e apertura laterale sul fondo.

Non è facile trovare un vestito che si adatti incredibilmente bene a donne di tutte le taglie e con tutti i tipi di corpo, ma questo è uno di quelli. Puoi giocare con i colori della stampa per abbinarlo con stile, come se fossi un’esperta di moda.

In questa stagione, i sandali con tacco a piattaforma sono le scarpe protagoniste degli eventi. Sono molto più comodi dei classici sandali con tacco a spillo, quindi puoi farne i tuoi migliori alleati per essere l’ospite perfetta senza preoccuparti del dolore ai piedi.

Uno dei principali insegnamenti che abbiamo imparato dagli esperti di moda è il potere affinatore dei look monocromatici. Ispirandoti a questo concetto, puoi abbinare il vestito dei saldi di Massimo Dutti con dei sandali con tacco a piattaforma nella tonalità di blu che preferisci.

Se vuoi dare un tocco vibrante allo stile, puoi scegliere dei sandali con tacco a piattaforma in uno dei colori di tendenza del momento, come l’arancione o il rosa. Ti sentirai come una regina con questo look.

Senza dubbio, è un capo in cui vale davvero la pena investire, poiché non è solo un vestito super elegante e lusinghiero, ma è anche molto comodo.

Puoi trovarlo nel negozio online di Massimo Dutti con uno sconto del 35%, per 99,95 euro invece di 149 euro, dalla taglia XS alla L. Le spese di spedizione a domicilio sono di 3,95 euro.

