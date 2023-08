Massimo Dutti ci conquista con l’abito halter in lino dal colore che devi assolutamente notare

Di lino, ampio e di un colore di tendenza. È il vestito halter di lino con un colore che piace a tutte. È disponibile in due colori diversi e per questo devi averlo.

Ti raccontiamo tutte le caratteristiche di questo capo che puoi avere in diverse taglie. Non perdertelo.

Il vestito halter di lino di tendenza

È un capo midi che si chiude con un bottone sulla parte posteriore del collo. Con quel tipo di stile a collo halter che offre maggiore eleganza a tutti i tipi di capi. Il fondo ha un’apertura laterale e un cordino decorativo che puoi anche legare.

Inoltre è realizzato al 100% in lino coltivato in Europa. Questo lino viene coltivato senza irrigazione artificiale e non utilizza semi geneticamente modificati o diserbanti. Secondo il marchio Inditex, viene prodotto nell’Europa occidentale seguendo lo standard EUROPEAN FLAX® della Confederazione Europea del Lino e del Canapa (CELC).

Come possiamo prendarcene cura

Questo vestito è realizzato in lino e quindi bisogna tenerne conto quando si lava. Questo e le specifiche indicate sull’etichetta.

Il capo deve essere lavato in lavatrice max. 30ºC. centrifuga breve, non usare candeggina / sbiancante, stirare al massimo a 110 ºC, non usare l’asciugatrice. Con questi consigli sicuramente avrai il vestito per molto tempo, cioè ti durerà di più ed è quello che ci serve per evitare che i nostri capi si rovinino prima.

Completa il tuo look

Una delle cose positive di questo capo è che puoi indossarlo ora, tra un mese o due, con un cardigan e sta perfetto. Inoltre è versatile perché va bene sia per fare una passeggiata, andare al lavoro o uscire di sera in modo più informale.

Massimo Dutti ha una varietà di capi o accessori che si abbinano bene a questo vestito. È il caso della soprabito in lino di colore blu scuro. Ha un prezzo di 99,95 euro. Ci sono anche gli orecchini dorati a 25,95 euro e la borsa in pelle per la prossima stagione che puoi acquistare sia in marrone che in nero. Ha un prezzo di 79,95 euro.

Quanto costa il vestito

Il vestito di lino ha un prezzo di 69,95 euro, e le taglie attualmente disponibili vanno dalla S alla XL. Quindi tu scegli se lo vuoi un po’ più aderente o più largo. In ogni caso, ha la garanzia e la sicurezza del marchio Massimo Dutti. Puoi acquistare tranquillamente e per sempre una grande quantità di capi.

