Massima febbre per l’ultimo prodotto di Decathlon: il prodotto pieghevole che puoi portare ovunque.

La sedia pieghevole di Decathlon che fa impazzire i clienti

Con l’avvicinarsi della stagione estiva e delle tanto attese vacanze, Decathlon ha lanciato il prodotto che sta già facendo impazzire i suoi clienti. Si tratta dell’ultima novità, una sedia pieghevole che potrai portare ovunque, perfetta per le prossime vacanze estive. Sicuramente non vorrai perdere l’opportunità di averla!

Il prodotto pieghevole di Decathlon che non ti aspetti

Decathlon si prepara per la nuova stagione di vacanze e in particolare per coloro che amano trascorrere del tempo nella natura, andare in campeggio o addirittura raggiungere una meta marina in compagnia di amici e famiglia. Proprio per garantire il massimo comfort anche nei luoghi meno lussuosi, Decathlon ha messo a disposizione la sedia pieghevole più desiderata di tutte. Questo prodotto garantisce un comfort eccezionale in situazioni di riposo, senza occupare troppo spazio.

Si tratta della sedia pieghevole bassa da campeggio della marca Quechua, con il modello MH500. Questa sedia ha un design molto semplice, ma è perfetta per le situazioni in cui è necessario sedersi vicino al fuoco del campeggio o per godersi una giornata in spiaggia.

Con un’altezza di 40 cm per la seduta e 29 cm per le gambe, questa sedia pieghevole si monta e si smonta in un batter d’occhio, ed è dotata di una borsa per il trasporto, che la rende ancora più comoda e facile da usare. Inoltre, pesa solo 1 kg e può sostenere fino a 110 kg. Quando piegata, misura solo 38 x 12 x 8 cm. Inoltre, presenta due tasche laterali per contenere bottiglie, libri o il tuo smartphone.

Disponibile in tre colori: grigio/azzurro, moka e stampato, il prezzo è di soli 39,99 euro, un’occasione da non perdere! Acquista subito la sedia pieghevole che sta facendo impazzire tutti!

