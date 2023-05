“Marypaz ci fa impazzire con il clone delle Vans che non puoi perdere”

Scopri il Clon delle Vans di Marypaz: il tuo must-have per la Primavera/Estate

Il calzado abotinado femenino è un capo essenziale per ogni donna che vive una vita frenetica. Con il Clon delle Vans di Marypaz avrai un’opzione interessante, comoda e facile da abbinare a qualsiasi outfit.

Realizzato in ecopelle nera, puoi acquistare questo prodotto anche con una bellissima finitura in tela con dettaglio bianco in taglie dalla 35 alla 42. Ricorda che gli articoli esauriti sul sito possono essere disponibili nei negozi fisici, pertanto ti consigliamo di contattarli per avere maggiori informazioni sulla taglia e la disponibilità.

Ideale per uno stile sportivo

Queste sneakers si adattano perfettamente ad ogni look, ma si distinguono soprattutto in ambienti urbani. Il produttore consiglia di abbinarle ad un outfit informale composto da jeans neri e una t-shirt bianca stampata.

Inoltre, la sua piattaforma ti darà qualche centimetro in più, migliorando la postura e facendoti sembrare più alta di quanto sei realmente. Potrai indossarle per tutta la giornata senza provare dolore o fastidi che spesso si verificano con altre scarpe.

Approfitta dello sconto a tempo limitato!

Ora puoi acquistare queste sneakers a soli 25,49 euro invece di 29,99 euro, risparmiando qualche soldo per completare il tuo outfit con accessori rock.

Un capo versatile per ogni stagione

Queste sneakers sono perfette in qualsiasi stagione e si abbinano facilmente a molti capi di abbigliamento. Puoi indossarle con jeans, shorts di vari colori, gonne in denim, pantaloni aderenti e persino con gonne o vestiti se vuoi un look più informale e comodo.

Non perdere l’opportunità di avere un capo versatile da indossare tutti i giorni nella tua città, o di portare in viaggio. Scopri i migliori design in scarpe e accessori sul sito di Marypaz.

