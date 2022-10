Marte in guerra con Rewe ed Edeka

Una feroce guerra infuria nei supermercati tedeschi: Marte ha completamente interrotto le consegne a Rewe e Edeka a causa di disaccordi sui prezzi. Anche la risposta dei rivenditori sui social media non è troppo diplomatica.

Scala senza precedenti

La multinazionale alimentare ha smesso di rifornire due grandi catene di supermercati in Germania: Rewe (che include la catena discount Centesimo) ed Edeka (con discount Netto). La portata dell’azione di boicottaggio è senza precedenti: non riguarda solo alcune referenze, ma l’intera gamma di 300 prodotti di marchi come M&Ms, Whiskas, Ben’s Original e Miracoli. Il motivo è ovvio: i rivenditori non vogliono accettare gli aumenti di prezzo che il produttore del marchio vuole implementare.

Mars non ha voluto commentare ai media tedeschi l’interruzione della fornitura, ma il CEO Carsten Simon della divisione dolciaria di Mars ha detto alla rivista di settore Lebensmittel Zeitung che la società “ha urgentemente bisogno di un secondo aumento dei prezzi quest’anno” a causa dell’aumento dei costi. Ha anche criticato l’approccio intransigente dei rivenditori tedeschi. In nessun altro luogo, ha detto, ci sono dispute così feroci.

“Il cibo non deve diventare un bene di lusso”

Ovviamente, i rivenditori evidenziano un punto di vista diverso. Annunciare aumenti di prezzo del 10% e poi dire che Rewe dovrebbe semplicemente passarli al cliente è totalmente irrealistico, ha affermato il capo Lionel Souque. “Quando senti un fornitore che ci dice che vuole il 30 % in più in Germania e che vuole solo il 5 % in più per lo stesso articolo in Francia, mi chiedo dove sia la logica”. Edeka mette inoltre in guardia i fornitori da richieste di prezzo eccessive. “Il cibo non deve diventare un bene di lusso”, ha affermato il CEO Markus Mosa.

Sui social media, i rivenditori stanno giocando con l’opinione pubblica. Il discount Netto ha pubblicato sul suo account Instagram: “Il produttore Mars richiede un aumento irragionevole dei prezzi. Noi di Netto lottiamo per te e ti offriamo un’alternativa con il nostro marchio del distributore che costa almeno il 64% in meno, ma ha un sapore pari al 100%”. Per inciso, il conflitto non è solo del mercato tedesco: attualmente, Coca-Cola ed Edeka stanno combattendo persino una controversia sui prezzi in tribunale.