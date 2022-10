Marsiglia: Lidl condannato per “colpa imperdonabile” dopo il suicidio di un dipendente

VIDEO – Il Tribunale della previdenza sociale (Tass) di Marsiglia ha concluso mercoledì che la catena di distribuzione Lidl ha avuto “colpa imperdonabile” nel suicidio di un suo dipendente nel 2015.

Il 29 maggio 2015 un dipendente della Lidl a Rousset, nelle Bouches-du-Rhône, si è suicidato all’età di 33 anni sul posto di lavoro. Questo mercoledì, dopo tre anni di procedimento, la responsabilità della società è stata riconosciuta sul piano civile. Si basa sulle testimonianze dei suoi colleghi, su una relazione dell’Ispettorato del lavoro ma anche sulla mancanza di argomentazione della Lidl che, secondo La Marsigliese, non ha risposto ai quesiti posti in udienza, che il Tribunale della Previdenza Sociale di Marsiglia ha condannato la società tedesca al pagamento di 90.000 euro alla vedova, ai figli e alla madre di Yannick Sansonetti. La Lidl è infatti accusata di non aver agito pur avendo allertato dall’Ispettorato del lavoro i “rischi psicosociali” che correva il dipendente. La dirigenza della Lidl, che ha due mesi di tempo per impugnare, “ha preso atto della decisione del Tass”.

rapporti schiaccianti

Nel marzo 2016, un rapporto del Comitato per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro (CHSCT) di Lidl Rousset, citato dal quotidiano Provenza, aveva concluso che “un processo di degrado dello stato di salute psicologica. (…) Il suicidio è il culmine di questo processo”. Un secondo rapporto del 2017, dell’ispettorato del lavoro, citato dal quotidiano, indicava che “l’azienda Lidl (…) ha commesso ripetuti atti di molestia morale nei confronti del sig. Yannick Sansonetti (.. .) che hanno avuto l’effetto di deteriorare il suo lavoro condizioni, compromettendo il suo futuro professionale e compromettendo la sua salute mentale”.

Leggi anche‘Indagine sui contanti’: Lidl afferma che il rapporto non riflette le sue pratiche

Questa storia è stata ampiamente pubblicizzata nel 2017, quando “Cash Investigation” ha dedicato una delle sue indagini alle condizioni di lavoro all’interno del marchio hard-discount. In sciopero a seguito della denuncia, i dipendenti hanno poi spiegato di essere stati “sollevati” nel vedere rese pubbliche le condizioni di lavoro in azienda. In questa indagine abbiamo osservato velocità infernali per massimizzare la produzione dei dipendenti, a scapito della loro salute, sia fisica che morale. Yannick Sansonetti, che era un tecnico addetto alla sicurezza del magazzino, si era lamentato più volte di non poter svolgere il carico di lavoro impostogli, doveva gestire il magazzino in cui lavorava da solo, mentre in altri siti lo stesso compito era suddiviso tra diversi collaboratori.

Il caso di Yannick Sansonetti aveva spinto il gruppo della Francia insubordinata all’Assemblea nazionale a presentare, il 1° febbraio 2018, un disegno di legge per il riconoscimento delle patologie legate al burnout come malattie professionali, bocciato in Assemblea.