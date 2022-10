Marcus Rashford salva il Manchester United con una doppietta; I Red Devils si radunano a Cipro per battere Omonia

Dopo essere andato in svantaggio nella prima metà della partita della fase a gironi di Europa League giovedì, il Manchester United è stato in grado di tornare alla vittoria per 3-2 in trasferta contro la squadra cipriota dell’Omonia. Una doppietta di Marcus Rashford ha aiutato la squadra a compensare gli errori difensivi e Cristiano Ronaldo ha sbagliato i tiri mentre inseguiva il 700esimo gol della sua carriera da club.

Nonostante il controllo del possesso palla nel primo tempo, è stato Omoina, squadra di casa, ad andare in vantaggio in contropiede. Un passaggio di Bruno Filipe ha portato a un tre contro uno per Omiona dove David De Gea non ha avuto scampo. Ma è come si è verificata la possibilità che riassume i guai dello United finora in questa stagione. Nella configurazione aggressiva di Erik ten Hag, un errore può portare la squadra a essere colta fuori ed è proprio quello che è successo. Dopo una brutta prestazione nel derby di Manchester, il terzino sinistro Tyrell Malacia è stato eliminato dalla palla portando al gol più facile che Karim Ansarifard possa mai segnare.

Questi errori hanno portato Malacia ad essere agganciato all’intervallo per Luke Shaw e potrebbero costargli il ruolo da titolare al Manchester United dopo come la squadra è migliorata nel secondo periodo. Jadon Sancho, che stava bene sulla parte difensiva ma è andato mancando in avanti creando due occasioni e prendendo un tiro, è stato anche sostituito all’intervallo con Rashford in entrata, e la squadra si è ricordata che avrebbero dovuto vincere questa partita.

Dopo l’introduzione di Rashford, gli ci sono voluti solo otto minuti per colpire la rete. Lo United ha lasciato l’intera difesa dell’Omonia nella polvere con una palla perfetta sopra le righe e nonostante inizialmente avesse preso un brutto tocco, Rashford è stato in grado di sparare a casa la sua occasione per portare le cose a livello.

Manterrebbe i bei tempi facendo da assistente al compagno sostituto Anthony Martial prima di ottenere una doppietta su assist di Ronaldo. Ci sono domande sul fatto che Ronaldo stesse andando in gol quando Rashford ha colpito la palla a porta vuota, ma contano tutti allo stesso modo. Non sono stati tutti sorrisi per lo United nel secondo tempo quando Nikolas Panagiotou ha sparato un gran tiro alle spalle di De Gea, ma è per questo che il secondo gol assicurativo di Rashford è stato così importante per preservare la vittoria che mantiene lo United secondo nel Gruppo E dietro la Real Sociedad.

Ecco alcuni takeaway della partita:

Attraverso Rashford, tutto è possibile

Senza Rashford in squadra, i Red Devils potrebbero ancora essere in difficoltà nella metà inferiore della Premier League. Dopo essere stato coinvolto solo in sei gol durante la stagione 2021-22, non sarebbe stato sorprendente vedere dieci Hag passare da Rashford, ma è tornato per iniziare uno dei primi nomi sulla scheda della squadra. Con due gol e un assist dalla panchina, Rashford è stato in grado di ispirare la rimonta dello United poiché ora è stato coinvolto in otto gol in otto presenze in questa stagione. L’intero attacco è passato attraverso Rashford quando è entrato in partita e, fluttuando sulla fascia destra o come centravanti, le difese non sono in grado di colpirlo. La sua forma ha tenuto Ronaldo in panchina anche in Premier League e non ci sono segnali di rallentamento a breve.

Dove sono le dieci opzioni di profondità di Hag?

L’Europa League è stata un buon test per i giocatori dello United per dimostrare che hanno bisogno di più tempo in Premier League e finora, le persone al di fuori della rotazione centrale di dieci Hag non hanno aiutato i loro casi con alcuni artisti come Malacia che hanno danneggiato le loro possibilità di inizio in futuro. Nonostante l’assist di Ronaldo, questa partita sarebbe stata nascosta se avesse sfruttato bene le sue possibilità durante la partita. Prendendo otto tiri, solo uno ha messo alla prova il portiere mentre un altro è stato intercettato da Rashford per l’assist a porta aperta. Ronaldo ci è andato vicino, ma non basta per spingere per altri minuti di Premier League con un sano Martial a disposizione di dieci Hag.

In difesa, Victor Lindelof e Malacia non si sono coperti di gloria ma un’opzione di profondità che sta spingendo per più minuti è Casemiro. In difesa, ha vinto due dei suoi tre contrasti realizzando sette recuperi per consentire a Christian Eriksen e Fernandes di andare avanti e creare occasioni. Ne servirà di più e sembra che Casemiro prenderà un ruolo da titolare da Scott McTominay prima o poi.

Chi vuole essere terzino sinistro?

Shaw è entrato e la prestazione della squadra è migliorata, ma non ha avuto la massima prestazione, guadagnandosi un cartellino giallo e non creando occasioni. Diogo Dalot è saldamente titolare sulla destra ma dieci Hag non ha visto abbastanza da nessuno per capire chi prenderà il ruolo sulla sinistra. Dopo due esibizioni deludenti di Malacia, è probabile che Shaw comincerà domenica contro l’Everton, ma uno di questi giocatori deve dimostrare a dieci Hag che meritano il ruolo o potrebbe esserci un altro nuovo acquisto in arrivo a gennaio.