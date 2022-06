Marcos Luengo, designer: “In tutto il nord c’è il buon gusto nella moda, ma mi mancano i negozi di grandi firme”

Marco Luengo (Grado, Asturias, 1964) è uno degli stilisti spagnoli più apprezzati nell’esclusivo panorama della moda internazionale. Dal 2016 è consuetudine per il Settimana della moda Mercedes Benz, la grande settimana della moda tenutasi a Madrid. Appassionato di arte e letteratura, laureato in Psicologia all’Università di Oviedo e insegnante di inglese prima di immergersi completamente nel mondo del design, fin da bambino ammira le cose belle e l’estetica ricca di dettagli speciali.

Con sua moglie, veronica biancala parte commerciale dell’attività e la sua grande ispirazione, ha fondato nel 2011 il marchio “Marcos Luengo”, un banner con negozi a Oviedo e Madrid che fa il giro del mondo e aggiunge clienti che amano questi abiti senza tempo, basati su buoni tagli e lavorazioni artigianali. Marcos e Verónica sono il tandem perfetto. Si conoscono fin dall’infanzia. Hanno iniziato a realizzare articoli di pelletteria e da lì sono passati alle pellicce. Poi è arrivato tutto il resto. I suoi pezzi sono venduti Milano, Panama, Miami o Londra.

Profusione di giovani talenti

Le orme di Luengo sulle passerelle sono seguite nelle Asturie da giovani creatori come Lucia Incera, Cirana o Arturo Objero, stabilendosi a Parigi, con carriere promettenti e uno stile distinto tutto suo. Incera ha vinto il concorso Young Designers of Spain nel 2013 e da allora non ha smesso di lavorare; Cyrana si distingue per i suoi tagli perfetti e la delicata lavorazione della pelle, e Obejero veste rock star come il cantante Harry Styles.

I clienti arrivano a Oviedo con un aereo privato per ordinare Marcos Luengo. Tra le donne spagnole che adorano l’abbigliamento di Marcos Luengo c’è Sonsoles Diez de Rivera, marchesa di Llanzolfiglia di Sonsoles de Icaza, colei che meglio indossava i costumi di Balenciaga. Il Regina Letizia Ha anche indossato abiti asturiani che riempiono le passerelle d’arte, e lo fa letteralmente, perché ama collaborare con pittori e scultori che arricchiscono le sue collezioni. Nel 2007 ha aperto il primo punto vendita nel capoluogo asturiano. Nel 2015 ha aperto un atelier a Madrid e nel 2017 un altro negozio in Callejón de Jorge Juan, nel Quartiere di salamanca. Le sue figlie, Carmen e Teresa, continuano le sue orme in azienda. Questa carriera di successo è in questa occasione protagonista di “L’orgoglio si scrive con H”, la campagna promossa dall’azienda tecnologica HONOR per smantellare i cliché, in questo caso dal mondo della moda, e promuovere le Asturie in Spagna attraverso Prensa Ibérica, un gruppo a cui appartiene questo giornale.

Talento per applicare lo sforzo

“Per molte generazioni in Spagna ci siamo dedicati a copiare ciò che si faceva fuori. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo un bagaglio culturale, un mestiere, che dobbiamo crederci e andare avanti”, dice Luengo. “Devi essere originale, ma allo stesso tempo reale. Devi essere molto, molto, molto chiaro su a chi è rivolto questo prodotto; qual è il tuo profilo cliente, quali sono i suoi interessi, per entrare in empatia. Devi avere qualcosa in comune con lui”, aggiunge il designer. “Il talento è sapere dove applicare i tuoi sforzie fallo in quello in cui sei competitivo, perché magari se ti ostini a cantare e non hai voce… puoi già immaginare”.

“Come ti vesti bene nelle Asturie”

“Ogni volta che esci dalle Asturie ti rendi conto che tutti, quando dici loro che sei asturiano, dicono ‘Come ti vesti bene nelle Asturie’. In tutto il nord ci sono buon gusto nella moda. È vero che qualche anno fa c’erano molti più negozi d’autore, con una persona che faceva una selezione di prodotti da tutto il mondo e che dava molta identità all’offerta. Ora questo si sta perdendo con la globalizzazione”, dice Luengo, a cui manca quella differenziazione. Nel suo caso, cerca di coltivarla e per questo ha una regola chiara: non seguire le tendenze.