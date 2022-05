Marcia nera per il trasporto aereo di merci a causa della guerra in Ucraina e Omicron

Il Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) ha pubblicato i dati di mercati del trasporto aereo di questo marzo, mese in cui c’è stato a notevole calo della domanda guidato dagli effetti di Omicron in Asia, dalla guerra tra Russia e Ucraina e da un ambiente operativo difficile.

Secondo IATA, la domanda globale, misurata in tonnellate-chilometro (CTK), è diminuita del 5,2% rispetto a marzo 2021, un decremento che sale al 5,4% per le operazioni internazionali. Allo stesso modo, la capacità è stata superiore dell’1,2% rispetto a quella di marzo 2021, cifra che sale al 2,6% per le operazioni internazionali; tuttavia, l’Associazione sottolinea che lo è un calo significativo rispetto all’aumento dell’11,2% su base annua registrato a febbraiocon Asia ed Europa le due regioni più colpite.

Per regioni, America latina ha registrato l’incremento maggiore del trasporto aereo di merci: 22,1% nel tasso interannuale; da parte sua, Africa ha aumentato del 3,1% il volume di merci aviotrasportate. Al contrario, il resto delle regioni ha chiuso marzo con diminuzioni in corso Europa (-11,1%), Est Mezzo, medio (-9,7%) e Asia Pacifico (-5,1%) i più colpiti.

“Il guerra in ucraina causato un calo della capacità cargo utilizzata per servire l’Europa, poiché diverse compagnie aeree con sede in Russia e Ucraina erano attori chiave nel cargo”, spiegano dalla IATA, sottolineando che il i nuovi ordini di esportazione (“un indicatore anticipatore della domanda di merci”) si stanno riducendo in tutti i mercati ad eccezione degli Stati Uniti. Inoltre, indicano la lenta crescita dell’economia cinese, le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’inflazione generale come altre cause principali di questi dati.