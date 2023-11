Manubrio CORENGTH da Decathlon a soli €22,49

Forse vi siete accorti di aver messo su un po’ di peso o di aver ripreso i chili che avevate perso in precedenza. È ora di rimettersi al lavoro seguendo una dieta e facendo anche un po’ di esercizio fisico. E in questo senso, non c’è niente di meglio che ricorrere a una delle soluzioni proposte da Decathlon: il manubrio CORENGTH. Vediamo di cosa si tratta.

Il manubrio CORENGTH di Decathlon

Decathlon è noto per essere il negozio in cui trovare tutto ciò che serve per praticare qualsiasi sport, ma la verità è che uno dei loro più recenti lanci è diventata la soluzione di molti per perdere i chili di troppo.

Il prodotto in questione non è altro che il Manubrio CORENGTH, un manubrio che pesa 7,5 chili e che si distingue per la sua forma esagonale. Il modello è stato progettato per l’allenamento a casa e per l’uso in palestra.

Possiamo esercitare i muscoli, ma anche rimetterci in forma perdendo il grasso accumulato. Se lo si usa correttamente e in tutti i tipi di esercizi sia in piedi che a terra, potrete sviluppare i bicipiti e allo stesso tempo perdere grasso. In particolare, otterrete molto da questa attività se farete crosstraining.

Parliamo quindi di manubri multiuso, utili per tutti i tipi di movimenti, dal bodybuilding all’allenamento funzionale. La sua forma esagonale offre una maggiore stabilità e il suo manico zigrinato permette di impugnarlo meglio, senza che si sfili; inoltre, ha una base in gomma resistente.

Se volete acquistare i manubri che attualmente vanno per la maggiore da Decathlon, potete farlo nei loro negozi o sul sito web. Il prezzo è scontato del 25%: i manubri CORENGTH possono essere vostri a soli 22,49 euro.

