Mantieniti in forma senza uscire di casa: Decathlon sconta il suo tapis roulant più venduto.

Se desideri metterti in forma senza la necessità di andare in palestra, hai oggi la possibilità di acquistare ogni tipo di prodotti e macchine per allenarti a casa. In alcuni casi il budget potrebbe aumentare un po’, ma è vero che molti di questi prodotti possono essere trovati a prezzi convenienti, come ad esempio la cinta da corsa più venduta di Decathlon, che è ora in saldo e ti permetterà di allenarti senza uscire di casa.

Decathlon sconta la sua cinta da corsa più venduta

Se stai cercando di metterti in forma a casa, Decathlon ha un’offerta irresistibile per te: la cinta da corsa pieghevole T520, il suo modello più venduto, è scontata del 20% e puoi ottenerla al prezzo di soli 399,99 euro.

La cinta da corsa T520 è un prodotto di qualità, progettato per la pratica di jogging a bassa intensità a casa. È semplice e intuitiva, e ti permette di personalizzare i tuoi allenamenti in base ai tuoi obiettivi e al tuo livello. Inoltre, è pieghevole e occupa poco spazio, quindi potrai riporla facilmente quando non la utilizzi.

Queste sono alcune delle caratteristiche e vantaggi che ti offre la cinta da corsa T520:

Velocità massima di 13 km/h e pendenza massima del 10%, per adattare l’intensità del tuo esercizio al tuo ritmo e al tuo progresso.

per adattare l’intensità del tuo esercizio al tuo ritmo e al tuo progresso. Superficie di corsa di 43×121 cm, ampia e comoda per correre in sicurezza e libertà di movimento.

ampia e comoda per correre in sicurezza e libertà di movimento. 10 programmi preimpostati, 5 per migliorare la salute e 5 per bruciare calorie, che ti aiuteranno a diversificare le tue sessioni e a motivarti con nuove sfide.

che ti aiuteranno a diversificare le tue sessioni e a motivarti con nuove sfide. Console con schermo LCD retroilluminato , che ti mostra informazioni essenziali per la tua pratica: tempo, velocità, distanza, calorie e battiti cardiaci. Ha anche un supporto integrato per tablet, così puoi divertirti con la tua musica, i tuoi video o le tue app preferite mentre corri.

, che ti mostra informazioni essenziali per la tua pratica: tempo, velocità, distanza, calorie e battiti cardiaci. Ha anche un supporto integrato per tablet, così puoi divertirti con la tua musica, i tuoi video o le tue app preferite mentre corri. Sensori di frequenza cardiaca, che ti permettono di stimare il ritmo dei tuoi battiti e controllare il tuo sforzo. Se hai bisogno di una misurazione più precisa e continua, ti consigliamo di utilizzare un dispositivo specifico. Silenzio, un aspetto molto importante per poterti godere la tua attività senza disturbare nessuno. La cinta da corsa T520 ha un livello di rumore di 57 dB a 10 km/h senza corridore, che corrisponde al suono di una conversazione normale.

Come vedi, la cinta da corsa T520 ha tutto ciò di cui hai bisogno per metterti in forma senza uscire di casa. E ora puoi approfittare di questa opportunità unica e acquistarla con uno sconto del 20%. Non pensarci più e prenditela prima che sia esaurita. Corri da Decathlon o visita il loro sito web e fai il tuo ordine ora!.

4.7/5 - (3 votes)