Mantieniti fresco durante il telelavoro con questo ventilatore da scrivania di Lidl

Ci sono molti tipi di ventilatori sul mercato: quelli che si appendono al soffitto, i ventilatori da terra regolabili… Tuttavia, alcuni dimenticano quelli venduti in formati più piccoli. In questa categoria rientrano i ventilatori da scrivania, e un esempio perfetto è un modello venduto dalla catena di supermercati tedesca Lidl.

Dal nome di questo tipo di ventilatore, immaginiamo che tu abbia un’idea delle dimensioni che può avere. Effettivamente, si tratta di un prodotto abbastanza piccolo, ma non per questo meno efficace contro il caldo. Senza ulteriori indugi, ti presentiamo il modello di ventilatore da scrivania di Lidl che abbiamo menzionato nei minimi dettagli.

Uno dei migliori ventilatori da scrivania sul mercato, in vendita da Lidl

Si tratta di un ventilatore di piccole dimensioni la cui potenza massima è di 40 watt. Non sembra molto, vero? Tuttavia, è più che sufficiente per rimanere freschi sulla tua scrivania anche quando fa molto caldo. Inoltre, questo ventilatore da scrivania in vendita da Lidl ti permette di programmare fino a tre diverse velocità, oltre a modificare l’angolo di inclinazione a piacere. Quindi, grazie a Lidl, potrai regolare questo ventilatore come preferisci, in modo piuttosto pratico.

Questo ventilatore da scrivania funziona collegato alla rete elettrica. Di solito, accanto alle scrivanie troviamo sempre almeno una presa, quindi non dovresti avere problemi a questo riguardo. Per quanto riguarda la lunghezza del cavo, è di 180 centimetri, quindi ti permetterà una certa libertà di movimento. Infine, il prezzo originale di questo ventilatore di Lidl è di 19,99 euro. Tuttavia, attualmente è scontato del 25%, quindi ti costerà solo 14,99. Riteniamo che questa sia un’ottima opportunità per recarsi in negozio o visitare il sito web di Lidl per acquistarlo.

Altre informazioni interessanti su questo ventilatore da scrivania di Lidl

Il suo peso è di circa 1,7 chilogrammi, quindi potrai sollevarlo e spostarlo con relativa facilità. Per quanto riguarda i materiali di fabbricazione, sono metallo e polipropilene, quindi questo modello ti garantisce anche molta resistenza agli urti e ai graffi e, soprattutto, durata nel tempo. Infine, la sua estetica non è nulla di eccezionale: il suo colore è bianco e il suo design è quello che ci si aspetta da un ventilatore di queste caratteristiche. Tuttavia, ciò che conta di questo ventilatore di Lidl è se è efficace contro il caldo o meno, e ovviamente lo è.

Questo ventilatore Lidl è ideale per mantenere la produttività lavorativa

È dimostrato che la produttività lavorativa può diminuire quando la temperatura supera i 24-26 gradi centigradi. Inoltre, se si raggiunge una temperatura di 33 o 34 gradi, se l’intensità del lavoro è moderata, i lavoratori perdono il 50% della loro capacità. Pertanto, è essenziale rimanere freschi sul nostro posto di lavoro, e questo include anche il lavoro da casa. Ecco perché i ventilatori da scrivania come questo di Lidl aiutano così tanto a mantenere la concentrazione. Prendilo quest’estate e saluta il caldo soffocante!