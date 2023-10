Mantieni la tua casa in ordine con il caos del ritorno a scuola grazie a questo mobile di Lidl in offerta.

Il ritorno a scuola è ormai una realtà, con la follia di questa settimana per preparare tutto poiché la prossima i bambini tornano in classe e devono farlo con i loro materiali, uniformi e tutto il necessario. Oggi ti mostriamo un mobile di Lidl che sta avendo molto successo nelle vendite perché è perfetto per organizzare molte cose e mantenere l’ordine in casa ora che è il ritorno alla routine… affrettati perché vola via!.

Nel vasto e variegato catalogo di Lidl puoi trovare una grande varietà di mobili durante tutto l’anno, pezzi sempre interessanti da sfruttare al massimo grazie alla loro funzionalità ma anche dal punto di vista decorativo, una versatilità al di sopra di ogni dubbio che rende questa sezione un successo anche per la catena tedesca. Lidl conta già più di 600 punti vendita in Italia, un piano di espansione che sta crescendo a passi da gigante grazie alla fiducia che il pubblico ripone nei suoi prodotti.

La panca portaoggetti di Lidl che devi avere in casa

Si tratta della panca portaoggetti, un mobile che ti tornerà molto utile in diverse stanze della casa poiché in ognuna di esse potrai sfruttarlo al massimo, è molto versatile, tanto che ha diversi utilizzi, tutti molto interessanti e sfruttabili. Attualmente ha uno sconto del 14% che porta il suo prezzo finale a soli 29,99€, un’opportunità d’oro per acquistarlo scontato e risparmiare qualche euro.

Questa fantastica panca portaoggetti di Lidl è uno dei mobili più venduti nella catena tedesca nelle ultime settimane, una panca con seduta imbottita estraibile in modo da poterti sedere su di essa in sicurezza e comodità ogni volta che ne hai bisogno, e offre 6 cassetti con ampio spazio di archiviazione per conservare tutto ciò di cui hai bisogno. È ideale sia per conservare scarpe che accessori, dispositivi elettronici, giocattoli e praticamente qualsiasi tipo di oggetto che per le sue dimensioni possa trovarvi spazio.

È disponibile in due diversi colori (grigio scuro, grigio chiaro) e ogni scomparto ha una capacità di conservazione di circa 10 litri, quindi in totale sono circa 60 litri, uno spazio ampio che potrai davvero sfruttare in molti modi. È importante tenere presente che ha un carico massimo di 110 kg. Ha una misura di 76 x 38 x 38 cm, con un peso di 11,7 kg. È realizzato in poliestere e plastica, materiali di qualità che ne garantiscono la durata.

