Mango: Vesti con stile per i matrimoni con questa collezione di cerimonie!

Trovare l’outfit perfetto per partecipare ad una cerimonia può essere sempre difficile. A volte, si può anche perdere tempo senza aver trovato nulla di adatto.

Conscia di questo problema, Mango ha voluto proporre la soluzione migliore. Si tratta della nuova collezione appena presentata dal marchio. Vi diciamo tutto!

Mango: Una collezione dedicata ai grandi eventi!

Con l’arrivo della primavera, tutte stiamo cercando i look perfetti per goderci il bel tempo. Accanto a questo, ci sono i grandi eventi ai quali dobbiamo partecipare. Si può parlare ad esempio di un matrimonio. In questo caso, è necessario trovare un abito degno di questo nome. Mango ha deciso di presentare la sua nuova collezione dedicata a questa occasione.

Si tratta della collezione Capsule appena sbarcata da Mango. Ciò che bisogna sapere è che questa è a edizione limitata. Inoltre, potrete scoprire diverse ed ultra-trendy proposte. Senza dubbio, si tratta dell’occasione giusta per trovare il look ideale ed essere eleganti durante l’evento.

In ogni caso, possiamo dire che Mango ha trovato il modo migliore per conquistare gli appassionati della moda. Questa nuova collezione si presenta come intramontabile. Apparentemente, questo è ciò che il marchio ha voluto mostrare scegliendo la modella olandese Rianne Van Rompaey. Accanto a questo, vi è il modo in cui i capi sono stati prodotti.

In questa collezione Capsule di Mango scoprirete capi realizzati con materiali di alta qualità. Potrete trovare seta, taffetà, piume, frange e paillettes. Il tutto per rendere la vostra silhouette estremamente elegante durante le uscite. Inoltre, non avrete difficoltà ad abbinare tale catalogo ad altri abiti.

Una collezione unica nel suo genere!

Se desiderate indossare un outfit che unisca delicatezza e raffinatezza, questa è l’occasione giusta. Infatti, è ciò che troverete nella collezione Capsule di Mango. Ad esempio, potrete abbinare il top di piume ad un pantalone bianco immacolato. Aggiungete una giacca da tailleur e il gioco è fatto.

Con questa combinazione, potrete semplicemente indossare sandali con tacchi argentati. Adottando questo stile, potrete essere sicure che tutti gli occhi saranno puntati su di voi. Non resta quindi che godersi l’evento. Nella collezione Capsule di Mango potrete anche scoprire abiti in paillettes o in seta. Questi ultimi fanno parte dei pezzi principali delle nuove proposte del marchio.

Accanto a ciò, Mango ha voluto accontentare coloro che amano la sobrietà. Nella sua collezione Capsule, è possibile scoprire capi neri. Possiamo quindi affermare che il marchio spagnolo ha pensato a tutto nei minimi dettagli. Ad esempio, ciò può essere dimostrato dal modo in cui l’abito è stato prodotto. Adoriamo il colletto a pieghe e il fiore che si trovano su di esso.

Inoltre, vi può interessare l’insieme rosa pallido con piume rosa. Con questo insieme, Mango propone anche il suo sublime abito nero. L’occasione di optare per un minimalismo chiaro. Viene quindi lasciata la scelta del look più appropriato per il vostro evento. Una cosa è certa, nelle boutique del marchio spagnolo non mancano le proposte per tutte le vostre esigenze.

Mango: Alcuni accessori per accompagnare la collezione!

Per esaltare il vostro look, è necessario avere degli accessori. Ancora una volta, Mango ha tutto ciò che serve per accompagnare la sua collezione. Infatti, il catalogo propone una gamma di accessori con tocchi festivi. Tra questi, possiamo parlare delle borse strutturate con pietre, frange e maxi-fiori. Non dimenticate di guardare le sue sandali a cinghie sottili.

Se avete deciso di scoprire questa collezione Capsule di Mango, basta recarsi sul sito del marchio. Naturalmente, potrete anche andare direttamente nelle boutique del marchio. Avrete l’occasione di scoprire altre novità che vi attendono in questi reparti attualmente. Sarete sicuramente sbalorditi vedendo tutti i bellissimi capi che vi si trovano.