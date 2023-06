Mango: Tutte impazziamo per i bellissimi giubbotti di mezza stagione della nuova collezione del marchio!

Mentre la primavera sta iniziando a farsi sentire, il marchio Mango ha appena lanciato la sua nuova collezione. Quest’ultima punta tutto su capi alla moda che ci stanno già facendo innamorare.

Questo è il caso delle giacche per la mezza stagione super stilose che abbiamo selezionato apposta per voi. Potrete scoprirle tutte qui sotto!

Una giacca di jeans Mango per salutare l’inverno con stile

Nonostante l’inverno non abbia ancora detto l’ultima parola, le temperature stanno già iniziando a salire. Il marchio Mango ha quindi colto l’occasione per lanciare la sua nuova collezione, che include capi incredibili, tra cui delle bellissime giacche per la mezza stagione.

Abbiamo selezionato i modelli più belli apposta per voi. Così, non appena il bel tempo tornerà, potrete indossare questa giacca di jeans Mango. Si tratta di una giacca dalla vestibilità ampia e diritta, dotata di cintura per enfatizzare la vita e valorizzare la silhouette. Un capo indispensabile che avrete assolutamente bisogno di avere. Per acquistarla, recatevi in qualsiasi negozio del marchio Mango.

Certo, se conoscete la vostra taglia, potete ordinarla online senza problemi. Non preoccupatevi per il prezzo di questa giacca di jeans, rimane perfettamente accessibile, anche se dovete risparmiare in questo momento.

Una giacca colorata per adottare la tendenza sgargiante della primavera

D’inverno, tendiamo tutte a privilegiare abiti scuri. Ma questo sta per cambiare. Infatti, il ritorno della primavera significa anche il ritorno del colore nel nostro guardaroba. Siete avvertite!

Nella prossima stagione, i vostri abiti neri e grigi dovranno restare in fondo al vostro armadio. Al contrario, potrete lasciarvi conquistare da questa giacca Mango molto colorata. Quest’ultima presenta un bellissimo colore verde foglia che porterà allegria ai vostri outfit. Avrete difficoltà a sfuggire al verde la prossima stagione.

È uno dei colori più trendy. Questa giacca blazer ha una linea molto elegante che potrete abbinare a un paio di jeans o a un pantalone sartoriale. A voi di lasciare parlare la vostra immaginazione!

Per quanto riguarda il prezzo, non sarà affatto un problema, anzi. Infatti, questa giacca vi verrà proposta a un prezzo che dovrebbe convincervi ad acquistarla senza indugio. Non vi resta che recarvi sul sito web del marchio o in un negozio Mango.

Un blazer in similpelle Mango per dare una nota di originalità al vostro look

Se la tendenza della pelle è stata ovunque quest’inverno, non avete ancora finito di sentirne parlare. Infatti, quest’ultima sarà anche molto di moda durante la prossima primavera. Ecco perché abbiamo selezionato per voi questo blazer in similpelle dalla nuova collezione Mango.

Questo cambierà dalle solite giacche di pelle che siete abituate a vedere. Si tratta di una giacca che darà un tocco di femminilità e sofisticazione al vostro stile. Una volta nel vostro guardaroba, vorrete indossarla tutti i giorni. Per fortuna, si abbina a tutti i vostri outfit.

Per riceverla prima della primavera, potrete ordinarla sul sito web di Mango. Questa giacca sarà anche disponibile direttamente in negozio. Si tratta di una giacca in similpelle che sarà molto meno costosa della vera pelle. Una garanzia per le vostre finanze ancora un po’ strette! Non dovrete fare follie per permettervi questo blazer in similpelle!