Mango : Trovate l’uniforme perfetta per l’ufficio

Jeans, abiti, giacche o anche abiti sofisticati. Oggi va bene tutto per essere comodi e chic in ufficio. Trova il uniforme perfetta per l’ufficio Vedrete varie combinazioni che vi permetteranno di essere sempre pronti quando dovete partecipare a una riunione o a un evento per rappresentare la vostra azienda. jeans blu e camicia blu a righe bianche di Mango Hanno un aspetto fantastico. Stiamo parlando di jeans dritti che slanciano la figura e che si possono indossare con i tacchi alti. Sono realizzati in tessuto di cotone stile denim, con un design dritto, lungo e a vita media. Ha due tasche laterali e una tasca applicata sul retro. Il prezzo è di 29,99 euro ed è disponibile in varie misure e colori in blu.

Da parte sua, il la camicia blu è caratterizzata da un tessuto in 100% cotonedesign oversize, collo lungo e camicia con maniche lunghe. Può essere abbinato anche a gonne e giacche da tailleur per un look executive totale. Il prezzo è di 29,99 euro ed è disponibile in molti altri colori. blazer, top e pantaloni neri. pantaloni coordinati, se preferite. Da Zara c’è un blazer di base che si può indossare con molti altri capi. È realizzato in tessuto misto lana. Ha un colletto a bavero e maniche lunghe. Con tasche con patta sul davanti e profili sul petto. Il prezzo è di 79,95 euro, vista la qualità dei materiali.

Si abbina ai pantaloni fluidi neri a vita alta. Si distingue per la gamba dritta e la chiusura laterale con zip nascosta nella cucitura. Lo si può trovare anche sul sito di Zara a 29,95 euro, e può essere abbinato ad altri capi.Lefties ha sempre una varietà di capi da abbinare. È il caso della gonna che può essere indossata sia per uscire che per andare in ufficio. gonna corta a pieghe con chiusura a bottoni in tessuto confortevole. In questo caso, si distingue per il buon prezzo, visto che è disponibile a 15,99 euro, e ai mancini consigliano di indossarlo con una giacca grigia abbinata e stivali alti. È tutto sul sito web, quindi basta dare un’occhiata per avere un’idea completa.

Come potete vedere, i vostri negozi preferiti offrono un’ampia gamma di capi d’abbigliamento per andare al lavoro vestiti al meglio e senza spendere troppo.