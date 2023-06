Mango trionfa con questo vestito corto a volant !

Arriva l’estate, è il momento di indossare quei capi più stilosi. Un chiaro esempio è il vestito corto con volant. Vedrai che ha una varietà di dettagli. È asimmetrico e di colore naturale. Lo trovi da Mango e sarà la star della stagione estiva.

Come è il vestito corto con volant

Come se fosse appena uscito dal mare una Venere, è un vestito che ci fa pensare all’antica Roma.

Tra le sue caratteristiche, ha un tessuto fluido, un design aderente, corto e un collo scollato molto invitante. Ha spalline sottili regolabili e ciò che colpisce di più è il dettaglio dei volant sulle spalle.

Ha anche un’apertura sulla schiena e si chiude con una cerniera sul retro. Progettato a Barcellona, come la maggior parte dei capi di questo marchio, nella sua confezione teniamo presente che è realizzato in 56% viscosa, 22% cotone, 22% lino. La fodera è 100% cotone.

Completa il tuo look

Per indossare questo vestito che avrà successo alle tue feste notturne estive, hai una varietà di accessori, tutto senza uscire dal sito web di Mango.

C’è il sandalo beige con tacco e fiocco che costa 59,99 euro, la borsa in fibra naturale nera che costa 39,99 euro, oltre agli orecchini dorati a cerchio che costano 9,99 euro, oltre a molte altre borse, espadrillas e occhiali da sole che puoi acquistare anche sullo stesso sito.

Quanto costa il vestito

Questo capo è perfetto da indossare come abito per un matrimonio. Ma anche per gli eventi che ti porteranno in alto questa estate e per stare sui terrazzi quando fa un po’ fresco.

Il suo prezzo è di 49,99 euro e le taglie attualmente disponibili vanno dalla M alla XL. Se hai una taglia S o XS, dovrai inviare una email all’azienda per essere avvisato quando verrà ripristinata questa taglia/capo e potrai indossarlo.

Come sai, l’acquisto online avviene sempre in base a queste caratteristiche e taglie, ma in negozio puoi anche verificare se sono disponibili tutte le taglie. Ci sarà sempre una piccola differenza tra ciò che vedi online e ciò che c’è effettivamente in negozio. Comunque, il sito web è sempre l’opzione più comoda per acquistare tutti i tuoi capi senza code e in un attimo.

