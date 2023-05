Mango: Regalati questi fantastici capi di moda per essere al passo con la nuova stagione!

Mango presenta la sua nuova collezione per l’inizio della primavera del 2023, dandoti l’opportunità di rinnovare il tuo guardaroba. E diciamocelo, l’azienda non ha lesinato niente.

Infatti, ha presentato diverse tendenze della stagione che faranno la felicità di ogni fashionista. Vuoi saperne di più? Continua a leggere!

Mango: la collezione primaverile che si svela pian piano!

I giorni belli stanno per tornare, la primavera è già iniziata da alcune settimane e la maggior parte di noi ha riposto le nostre tute invernali nell’armadio. È giunto il momento di rinnovare il tuo guardaroba con i capi adatti alla nuova stagione.

Dal primo giorno del mese, Mango ha presentato diverse collezioni, soddisfacendo i suoi fedeli clienti che sono sempre felici di acquistare presso l’azienda. Le gonne stampate che hanno appena presentato sono ancora molto popolari tra le it-girls. Sono capi di tendenza per chi vuole un look leggero.

Tuttavia, queste gonne stampate non sono le uniche tendenze del momento. Mango ha molti altri capi che potrebbero interessarti, come queste magnifiche gonne fluide perfette per le giornate più fredde. Proposte in diversi modelli, questi capi possono adattarsi a tutte le forme del corpo!

Oltre alle gonne, Mango ha anche i jeans nella sua nuova collezione. Tra tutte le referenze che l’azienda offre, è difficile non innamorarsi di questo particolare modello che costa meno di 30 euro. La sua vestibilità è dritta e il colore predominante è il bianco, una tonalità ideale per iniziare la stagione con il piede giusto.

Questi 4 capi che non puoi assolutamente perdere per iniziare!

Mango ha appena presentato la sua nuova collezione per il mese di aprile. Tra i nuovi arrivi, ci sono queste bellissime vesti a fiori perfette per le passeggiate mattutine. Sicuramente mancano nel tuo guardaroba per accogliere l’arrivo della primavera. Inoltre, la griffe spagnola ti offre una vasta scelta di modelli, dalle vesti corte a quelle con volant, fino a quelle con lo spacco.

Gli appassionati di moda dovrebbero anche prestare attenzione alla vestaglia camicia di Mango. Ma più di tutto, è leggera e ti lascia libera di muoverti. Il suo design unico e professionale è il suo punto forte. Inoltre, il capo ha una vita stretta oltre al suo stile originale di ricamo.

Le tute in denim sono tornate di moda dall’inizio del nuovo anno. Ecco perché Mango le ha incluse nella sua nuova uscita. Molto comoda, è un capo indispensabile per questa primavera e si presenta con un colore nocciola. Per abbinarla al meglio, puoi combinare una bella camicia stampata a fiori.

Le gonne midi faranno il loro ritorno nel tuo guardaroba anche questo mese di Pasqua. Grazie alla sua tessitura satinata, questo modello farà sicuramente sensazione tra gli amanti della moda. Inoltre, si può abbinare con quasi tutti i top a scelta. Per un look più casual, ti consigliamo di indossare il tuo paio di sandali con i tacchi preferiti.

Mango: questi 2 accessori per impreziosire il tuo look primaverile!

Gli accessori sono indispensabili per completare il tuo look. E per questo, Mango ti propone questa cap appena ricamata per accompagnarti nelle tue passeggiate primaverili. All’acquisto, avrai l’opportunità di scegliere tra quattro colori alla moda.

È sempre meglio avere un paio di occhiali da sole se hai intenzione di fare una passeggiata al sole. E fortunatamente, Mango ha un modello molto di tendenza con un tocco retrò. Come la cap con i ricami, avrai la possibilità di scegliere tra diversi colori. L’articolo è disponibile in cioccolato, arancione e verde pastello!