L’inverno comincia a farsi sentire ed è tempo di riscaldarsi… Magari con questo bel vestito bohémien venduto da Mango?Attenzione, questo è un pezzo da acquistare da Mango! Con l’abbassamento delle temperature e il ritorno degli stivali ai piedi, è probabile che un abito bohémien approdi in molti abiti. MCETV vi spiega tutto su questa graziosa creazione!

Un bellissimo abito bohémien bordeaux

Dopo il mese di ottobre più caldo di sempre in Francia, le temperature stanno (finalmente) scendendo. Il guardaroba dovrebbe quindi dimenticare le giacche di mezza stagione e i piccoli top per La prima cosa da fare è sbarazzarsi delle giacche e dei top di mezza stagione, per passare rapidamente a piumini, cappotti lunghi e simili. e maglioni caldi.

Ma per le piccole serate è meglio pianificare in anticipo. Perché anche se si esce, bisogna trovare un modo per stare al caldo. Mango affronta questo problema con un abito bohémien. Un modo per mescolare stile e morbidezzaUn modo per unire stile e morbidezza, mantenendo un po’ di calore.

Dopotutto, è un abito lungo. Non è il caso di rimanere in abito corto mentre alcuni esperti del tempo prevedono un gennaio molto freddo. Questo pezzo si ferma quindi sotto il ginocchio. Sufficiente per le serate autunnali e invernali più miti.

Poi, con l’arrivo del freddo, era necessario un colore caldo. Mango opta per un bel bordeaux che si abbina perfettamente alle scarpe della nuova collezione. Ma non un bordeaux qualsiasi. Perché questo abito bohémien è fuori dagli schemi.

La stampa Paisley presenta tocchi di rosa chiaro e di rosso più franco. Un cameo che avvolge la modella scelta per il promo. E che permette di darle una silhouette molto aggraziata.

Mango: questo abito bohémien darà colore al vostro inverno 2022!

Mango: un abito già iconico?

Perché il marchio ha accettato l’azzardo di un abito con balza. Con le sue maniche lunghe e leggermente a sbuffo, l’abito ha una scollatura molto bella che valorizzerà i seni piccoli e medi. Soprattutto, gli stilisti hanno deciso di segnare il punto vita.

L’abito consente quindi diaffinare il punto vita e allungare le gambe Ecco perché il marchio lo vende in (quasi) tutte le taglie! Ecco perché il marchio lo vende in (quasi) tutte le taglie!

Disponibile dalla XXS alla XXL, ma non nelle taglie più grandi, l’abito dovrebbe affascinare molte donne. Lo immaginiamo molto bene sotto un cappotto lungoPer le brevi serate invernali. O anche davanti all’albero la vigilia di Natale!

Lo immaginiamo così abbinato a scarpe piccole o da ginnastica… E perché non provare con gli stivali alti? Mentre queste scarpe stanno tornando di moda, Mango punta su stivali alti fino alla coscia in pelle (o quasi) che si abbinano molto bene al suo bel vestito.

Un capo facile da abbinare che vi tiene al caldo e alla moda: un must-have? Forse. Ma dovrete pagare circa 80 euro per acquistare questo abito grazioso e di tendenza. Ma con questo, si può resistere per diversi inverni di fila…

E per coloro che desiderano più colore, un piccolo cappotto potrebbe anche catturare la loro attenzione. Perché anche Selena Gomez se ne è innamorata: scopritelo qui!