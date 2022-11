Mango: questi sublimi tacchi sono dei piccoli gioielli!

Per realizzare il tuo look autunnale, Mango ha rilasciato un paio di décolleté glamour che traggono ispirazione da una famosa serie!

Per brillare di mille luci dalla testa ai piedi, Mango svela un paio di scarpe da principessa. Scopri questo modello con strass che ti renderanno sublime. Stopandgo ti dice tutto, dalla A alla Z.

Mango tira fuori un paio di scarpe assolutamente divine

Quali sono le novità di Mango per questo autunno? La stagione del brand sta attualmente proseguendo con capi che riscuotono molto successo tra le fashioniste.

Come questa tuta nera assolutamente chic, da indossare alla prima occasione per fare colpo. Il marchio sa cosa attrae i suoi clienti. E questo generalmente è sempre conquistato dalle novità che vi si trovano.

Al tuo look manca una borsa per renderlo perfetto? Quindi non importa! Scoprire questo modello proposto da Mango ad un prezzo ultra conveniente. Scommettiamo che nei giorni a venire vedremo questa borsa appesa al tuo braccio.

E sui piedi cosa indossare? Spesso è un vero grattacapo sapere cosa associare a un jeans o a una gonna. Da Mango, però, i riferimenti in fatto di scarpe non mancano.

E se il tuo prossimo paio fossero queste splendide décolleté che il brand ha deciso di svelare questa stagione? La redazione, infatti, si è innamorata di queste scarpe che ricordano quelli indossati da Carrie Bradshaw in Sex and the City.

In effetti, ricorda il matrimonio dell’eroina di questa serie cult con Big. Carrie Bradshaw indossava le stesse décolleté vendute oggi da Mango. Ma ad un prezzo molto più competitivo!

Il prezzo di queste décolleté blu elettrico ornate da un gioiello di strass? Meno di 60 euro! Un ottimo affare per gli appassionati di moda che vogliono copiare lo stile inimitabile di Carrie Bradshaw, ma a un costo inferiore.

Scarpe trendy per questo autunno

Insieme a queste scarpe con tacco 8 cm, sarai la regina delle tue serate. E perché non indossarli anche di giorno? Se ne hai voglia, indossa queste décolleté con jeans e una bella camicia a sbuffo per creare un look davvero unico.

Assumiamo anche questo modello Mango con leggings. Una combinazione glamour e vincente che ti farà guadagnare molti complimenti da chi ti circonda.

Senza dubbio in ogni caso, queste scarpe diventeranno le vere protagoniste del tuo guardaroba. Con Mango, è facile vestirsi alla modae queste pompe lo dimostrano totalmente.

Altre scarpe altrettanto calde stanno solo aspettando il tuo shopping per far brillare il tuo camerino. Dopo il paio di sandali che ha avuto un grande successo questa primaveraapprofitta delle belle giornate che ancora questo autunno ci offre per liberare i tuoi piedi.

Sfoggiali con questi sandali intrecciati in ecopelle per fare acquisti in tre diversi colori. Il tuo look manca di originalità? Quindi lasciati conquistare da queste sabot con borchie e suole in legno che daranno un tocco di autenticità al tuo look.