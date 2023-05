Mango punta sullo stile moderno e lancia il gilet che tutte desidereranno per uscire in discoteca

Questa boutique ci lascia tutti a bocca aperta per i suoi capi. Hanno abiti per donne, uomini e adolescenti. Così Mango punta alla modernità e presenta il gilet che desidererai.

Lo puoi trovare con diverse opzioni di accessori, pantaloni e gonne. Scopri tutto ciò che devi sapere su questo elegante capo di colore beige.

Questa boutique punta alla modernità: presenta il gilet bianco

Tra le sue caratteristiche, si può decidere che presenta un tessuto fluido, con un taglio aderente e uno stile sartoriale. È originale perché lo puoi indossare da solo o con altri capi sia sotto che sopra blazer. Si chiude con bottoni sul davanti.

Senza maniche, ha una fodera interna ed un look completo che ti lascerà a bocca aperta. Progettato a Barcellona, è composto al 100% da poliestere, con fodera al 52% viscosa e 48% poliestere.

Come prendersene cura

Da Mango propongono di controllare sempre le etichette per far durare ogni capo più a lungo. Per evitare che si rovini, puoi lavarlo in lavatrice a max 30°C in centrifuga corta, non usare la candeggina, stirare a max 110°C, pulire a secco con percloroetilene e non puoi usare l’asciugatrice. Seguendo questi passaggi, sicuramente avrai il gilet di qualità per anni.

I capi che si abbinano meglio a questo gilet

Anche se lo puoi indossare con bluse di diversi colori e blazer beige, neri o lilla, ci sono capi che si abbinano meglio.

Da Mango consigliano il pantalone bianco sartoriale, che si abbina perfettamente con questo gilet. Ha un design dritto, lungo, con una vita media e tasche laterali. Ha chiusura nascosta con bottoni, ganci e cerniera. Costa 39,99 euro nelle taglie dalla 34 alla 44 e quindi puoi scegliere il tuo.

Si abbina perfettamente anche con le zeppe trasparenti al prezzo di 59,99 euro, le sandali con tacco asimmetrico al prezzo di 49,99 euro, insieme alla choker di cristalli a forma di fiore al prezzo di 15,99 euro. Con tutti questi accessori, puoi fare la differenza.

Prezzo del capo

Questo gilet sartoriale con bottoni ha un prezzo di 35,99 euro, ed è disponibile in diverse taglie: dalla XS alla XXL. Si può acquistare online sul sito di Mango ed è disponibile anche nei negozi fisici. Se ne hai uno vicino, non esitare perché è il tuo accessorio ideale e prima che finisca, può essere tuo.

Acquistare online è uno dei modi per comprare un capo in modo facile e veloce. Corri a prenderlo!

