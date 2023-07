Mango propone l’abito minimal bianco dell’estate: è un successo e perfetto per andare in piscina.

Holgado, cómodo e di colore bianco. Sono alcune delle caratteristiche dell’abito campestre minimal bianco dell’estate. Mango ti porta uno dei vestiti che vedrai di più durante la stagione estiva ed è anche un must. Lo vorrai appena lo vedrai.

Ecco l’abito campestre minimal bianco

È largo e si distingue per la cintura. Un capo realizzato in tessuto 100% cotone per essere più fresca in questi mesi dell’anno, oltre ad essere realizzato in bambula.

Ha un design dritto, midi, con collo rotondo e maniche lunghe con bottoni. Si chiude con bottoni sul davanti. Ha un laccio regolabile in vita e un’apertura sul davanti, oltre a dettagli ricamati.

Progettato a Barcellona, offre molti dettagli che lo rendono un capo unico.

Come possiamo lavare questo capo

Per far durare l’abito più a lungo, devi seguire le indicazioni sull’etichetta. Sul sito del marchio spiegano che deve essere lavato in lavatrice a massimo 30°C, centrifuga corta, meglio evitare la candeggina, stirarlo a massimo 110°C, non lavare a secco e non utilizzare l’asciugatrice.

Seguendo questi consigli, questo abito resisterà nel tempo e rimarrà bianco e luminoso come nuovo.

Possibili combinazioni

Il colore bianco si abbina perfettamente a tutto ciò che vuoi indossare. In questa stagione vedrai che ci sono sandali, collane, orecchini e borse.

Ad esempio, ci sono gli orecchini a conchiglia da 12,99 euro, anche i sandali piatti effetto cocco al prezzo di 29,99 euro, la borsa in fibra naturale da 35,99 euro, gli orecchini lunghi da 12,99 euro o gli occhiali da sole da 17,99 euro.

Qual è il prezzo dell’abito

Ora puoi avere questo capo sul sito di Mango, che offre sempre una vasta gamma di abbigliamento e accessori per ogni stagione, tutti trendy e adatti a molte occasioni.

In questo caso, l’abito bianco, uno dei più desiderati del web, ha un prezzo di 49,99 euro, e le taglie disponibili al momento sono M e L. Se vuoi la taglia più piccola, dovrai cercarlo nel negozio fisico o inviare una mail all’azienda per prenotare questo abito quando sarà disponibile. In questo modo ti avviseranno non appena verrà ripristinato.

Trovi le informazioni su spedizioni, resi e altro sul sito, dove è molto facile fare acquisti.

4.6/5 - (5 votes)