Mango Outlet lancia una versione economica delle iconiche scarpe Kelme.

Se stai ancora cercando un paio di scarpe da indossare tutti i giorni, comode ma anche attraenti, dovresti prestare attenzione ai saldi. Queste sneaker, con lacci di Mango, sono una delle migliori opzioni che puoi trovare attualmente. Versioni delle mitiche scarpe da ginnastica Kelme e per questo piacciono a tutti.

Queste sneaker soddisfano i requisiti base di una scarpa da indossare tutti i giorni, per il suo design combinato di tipo flat e punta arrotondata. Inoltre, include una soletta removibile che rende più semplice il lavaggio e una chiusura con lacci che ti aiuta a metterle e toglierle facilmente.

Guarda come Mango versiona le mitiche scarpe da ginnastica Kelme

A meno della metà del prezzo!

Il costo originale del prodotto era di 49,99 euro, ma per un periodo limitato puoi acquistarle a soli 20,99 euro. In questo modo stai risparmiando 29 euro che puoi utilizzare per acquistare altri articoli, tra cui un secondo paio di scarpe da indossare a rotazione. O semplicemente risparmiare, cosa che ti sarà molto utile in questo momento. Le hai in taglie che vanno dal 36 al 41, quindi ora puoi scegliere la tua e acquistare prima che si esauriscano, poiché alcune taglie non sono più disponibili.

Un’ottima idea sarebbe quella di tenere un paio bianco e un altro in argento, entrambi i toni disponibili sul sito web e entrambi davvero appariscenti. Entrambi sono colori che puoi abbinare sia ai jeans, ai pantaloni neri che ai vestiti.

Ideali per look oversize

“I volumi oversize e l’estetica retrò segnano il tono di questa linea di sneaker”, spiega Mango sul suo sito web ufficiale. Aggiungono che questa calzatura rappresenta un «punto di incontro tra il design più innovativo e le ultime tendenze», il che si evidenzia in linee che, sebbene rispettino l’aspetto vintage di un tempo, mostrano anche una chiara evoluzione esterna.

In poche parole, delle scarpe che non devono mancare nell’armadio degli amanti delle sneakers degli anni ’80 e ’90.

Spedizione e resi

Progettate a Barcellona e disponibili in diverse taglie, la spedizione di queste sneaker è gratuita se acquisti due paia. Nel frattempo, dovrai pagare 3,95 euro se ne acquisti solo uno. Indipendentemente che sia una spedizione in negozio o a domicilio.

D’altra parte, hai 30 giorni per effettuare un reso tramite uno dei vari metodi abilitati. Hai tutte le informazioni sul sito web, quindi basta dare un’occhiata.

