Mango Outlet ha il miglior vestito per questo estate: vestito midi, bianco e fluido a meno di 18€.

I vestiti leggeri e fluidi sono una scelta sicura durante i mesi estivi. Molto probabilmente, a questo punto, ne avrai già alcuni nel tuo guardaroba, ma potresti voler aggiungere qualche modello dai saldi. Se è così, nel negozio online di Mango Outlet abbiamo individuato un vestito bianco midi che sicuramente diventerà il tuo capo preferito fino a settembre. Si abbina a tutto, è molto comodo e fresco e, inoltre, ha la capacità di elevare qualsiasi look al massimo.

Il vestito bianco di Mango Outlet

Realizzato al 100% in cotone, un tessuto traspirante ideale per questa stagione dell’anno, è estremamente favorevole per donne di tutte le taglie e di tutte le forme del corpo poiché è ampio e ha una gonna fluida. Non segna nessuna parte del corpo, né l’addome né i fianchi. Inoltre, essendo di cotone e a spalline, è il capo perfetto per non soffrire troppo caldo.

La cosa più speciale è l’orlo con ricamo svizzero, che dona un tocco molto sofisticato. Questi vestiti sono meravigliosi per vestirsi con stile in estate senza rinunciare al comfort. Mango Outlet è uno dei nostri marchi preferiti nel mondo della moda, quindi ricorriamo sempre a esso quando vogliamo cercare un capo. In questa occasione, ci ha sorpreso di nuovo con questo vestito a prezzi stracciati nei suoi secondi saldi, che è un autentico colpo di fulmine a prima vista.

Il suo design impeccabile, i dettagli con ricamo svizzero e la sua linea fluida lo renderanno il capo che vorrai indossare ogni giorno. Senza dubbio, il bianco è il colore dell’estate. Trasmette freschezza e una sensazione di pulizia ed è molto versatile, quindi puoi indossare questo vestito in diverse occasioni: con sandali piatti con fascia, con sandali con zeppa di iuta…

Per goderti una giornata di sole e spiaggia, puoi indossarlo con dei sandali piatti con infradito e, per completare il look, scegliere una borsa a secchiello di rafia o paglia. Per andare in ufficio, con dei sabot con tacco in legno, come propone Mango Outlet, è anche perfetto.

Il vestito bianco è disponibile nel negozio online di Mango Outlet a 17,99 euro anziché 29,99 euro, dalla taglia XS alla XL.

