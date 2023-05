Mango Outlet fa un successo con i sandali identici a quelli di Gucci e a 400 euro in meno.

Mango Outlet ha sorpreso le sue clienti presentando nel proprio catalogo dei sandali identici a quelli di Gucci, ma che costano 400 euro in meno. L’era dei sandali flat è iniziata e lo fa con le prime marche. Gucci è una delle marche che ogni anno punta sui sandali flat e Mango si è incaricata di clonarli. Nel suo outlet abbiamo trovato dei sandali di lusso per poco più di 20 euro che non hanno nulla da invidiare a quelli di Gucci.

Fai incetta di sandali Mango Outlet con questi sandali identici a quelli di Gucci

Gucci è il marchio di riferimento di molti low cost, come nel caso di Mango Outlet, che ha seguito fedelmente lo stile di questo marchio di lusso. I sandali flat tornano di moda e lo fanno con le principali marche. Grazie a Mango possiamo avere dei sandali di diverse centinaia di euro quasi regalati.

I sandali flat non passeranno mai di moda. I marchi di lusso come Gucci non seguono le tendenze, ma puntano su pezzi senza tempo che vengono realizzati ancora e ancora grazie ai migliori artigiani. Consapevoli che si tratta di sandali per tutti, che si ami o meno il tacco, in qualche momento si useranno questo tipo di calzature.

Sono fatte degli stessi materiali. Sono sandali di pelle, un elemento di cui abbiamo bisogno soprattutto in estate. Potremo coccolare i nostri piedi che sono stati nascosti tutto l’inverno. In estate potremo prendere cura di questa parte del corpo un po’ di più, i nostri piedi saranno su una nuvola con questi sandali che sembrano di lusso.

Lo stile boho è uno dei più desiderati in questa stagione dell’anno. Potrete avere una scarpa dall’aria hippie, ideale per accompagnare i nostri abiti lunghi a fiori o quei pantaloni bianchi tipici di questa stagione. Entrambi i sandali hanno un design intrecciato molto carino e combinabile.

Potrete indossare questi sandali con praticamente qualsiasi tipo di indumento. È importante investire in un tipo di scarpa che non può mancare in nessun armadio quest’estate. Il marrone è un colore con cui brillare in questa stagione. Sono disponibili in Mango Outlet nei colori mostarda o nero. Costavano meno di 30 euro e ora sono scontati a 21.

4.7/5 - (3 votes)